Tapusu Olan Milyonları İlgilendiriyor: Tarih Netleşti Tamamen Geçersiz Olacak

Tapu sahiplerini doğrudan etkileyecek önemli bir karar açıklandı. 1 Ocak 2025'ten itibaren, tapu işlemlerinde kullanılan belirli belgeler geçerliliğini yitirecek. İşte ayrıntılar...

Kaynak: Ensonhaber

Tapusu Olan Milyonları İlgilendiriyor: Tarih Netleşti Tamamen Geçersiz Olacak - Resim: 1

Tapu sahiplerini doğrudan ilgilendiren kritik bir karar alındı. 1 Ocak 2025'ten itibaren, tapuda yapılacak tüm işlemler belirli belgeler olmadan gerçekleştirilemeyecek.

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Tapusu Olan Milyonları İlgilendiriyor: Tarih Netleşti Tamamen Geçersiz Olacak - Resim: 2

BELGELER GÜNCELLENMELİ

Uzun yıllardır birçok yerde geçerliliğini yitirmiş olmasına rağmen halen tapu işlemlerinde kullanılabilen bu belgelerin değişmesi gerekecek.

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Tapusu Olan Milyonları İlgilendiriyor: Tarih Netleşti Tamamen Geçersiz Olacak - Resim: 3

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, yeni döneme ilişkin yaptığı açıklamada, 1 Ocak 2025'ten itibaren söz konusu belgelerin tapu işlemlerinde geçersiz sayılacağını belirterek, belgelerin güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

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Tapusu Olan Milyonları İlgilendiriyor: Tarih Netleşti Tamamen Geçersiz Olacak - Resim: 4

TAMAMEN GEÇERSİZ OLACAK

Tapuda dairelerinde yapılacak olan tüm işlemlerde 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı nüfus cüzdanı yerine yeni T.C. kimlik kartlarının kullanılması zorunlu hale getirilecek.

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Tapusu Olan Milyonları İlgilendiriyor: Tarih Netleşti Tamamen Geçersiz Olacak - Resim: 5

Konuya ilişkin olarak açıklamalarda bulunan uzman isim Özelmacıklı ise yaptığı açıklamada, "Resmi senet ve tescil istem belgelerinde, istemde bulunan ile hak sahibinin aynı kişi olup olmadığının tespitinin daha sağlıklı, etkin ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesi amacıyla tapu müdürlüklerinde 01.01.2025 tarihinden itibaren sadece yeni T.C. kimlik kartlarının ibrazı ile işlem yapılabilecek." ifadelerine değindi.

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