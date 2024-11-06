Tapusu Olan Milyonları İlgilendiriyor: Tarih Netleşti Tamamen Geçersiz Olacak
Tapu sahiplerini doğrudan etkileyecek önemli bir karar açıklandı. 1 Ocak 2025'ten itibaren, tapu işlemlerinde kullanılan belirli belgeler geçerliliğini yitirecek. İşte ayrıntılar...
Kaynak: Ensonhaber
Tapu sahiplerini doğrudan ilgilendiren kritik bir karar alındı. 1 Ocak 2025'ten itibaren, tapuda yapılacak tüm işlemler belirli belgeler olmadan gerçekleştirilemeyecek.
BELGELER GÜNCELLENMELİ
Uzun yıllardır birçok yerde geçerliliğini yitirmiş olmasına rağmen halen tapu işlemlerinde kullanılabilen bu belgelerin değişmesi gerekecek.
Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, yeni döneme ilişkin yaptığı açıklamada, 1 Ocak 2025'ten itibaren söz konusu belgelerin tapu işlemlerinde geçersiz sayılacağını belirterek, belgelerin güncellenmesi gerektiğini vurguladı.
TAMAMEN GEÇERSİZ OLACAK
Tapuda dairelerinde yapılacak olan tüm işlemlerde 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı nüfus cüzdanı yerine yeni T.C. kimlik kartlarının kullanılması zorunlu hale getirilecek.
Konuya ilişkin olarak açıklamalarda bulunan uzman isim Özelmacıklı ise yaptığı açıklamada, "Resmi senet ve tescil istem belgelerinde, istemde bulunan ile hak sahibinin aynı kişi olup olmadığının tespitinin daha sağlıklı, etkin ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesi amacıyla tapu müdürlüklerinde 01.01.2025 tarihinden itibaren sadece yeni T.C. kimlik kartlarının ibrazı ile işlem yapılabilecek." ifadelerine değindi.