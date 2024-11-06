Tapusu Olan Milyonları İlgilendiriyor: Tarih Netleşti Tamamen Geçersiz Olacak

Konuya ilişkin olarak açıklamalarda bulunan uzman isim Özelmacıklı ise yaptığı açıklamada, "Resmi senet ve tescil istem belgelerinde, istemde bulunan ile hak sahibinin aynı kişi olup olmadığının tespitinin daha sağlıklı, etkin ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesi amacıyla tapu müdürlüklerinde 01.01.2025 tarihinden itibaren sadece yeni T.C. kimlik kartlarının ibrazı ile işlem yapılabilecek." ifadelerine değindi.