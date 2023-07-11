Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor: Yeni karar açıklandı

Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklarla ilgili yeni karar geldi. Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiren düzenleme, 1 Eylül 2023'te yürürlüğe girecek. 

Son Güncelleme:
Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor: Yeni karar açıklandı - Resim: 1

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, konusu bir miktar para olan alacak, tazminat, itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarında dava açılmadan önce atılması gereken adım yeniden belirlendi. 

1 11
Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor: Yeni karar açıklandı - Resim: 2

Düzenleme, 1 Eylül 2023'te yürürlüğe girecek. 

2 11
Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor: Yeni karar açıklandı - Resim: 3

ŞART ARANACAK

Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan kaynaklanan uyuşmazlıklar, komşu hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması şartı aranacak. 

3 11
Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor: Yeni karar açıklandı - Resim: 4

Ancak kiralanan taşınmazların İcra ve İflas Kanunu'na göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler dava şartı olarak arabuluculuk usulüne tabi olmayacak. Bu kapsamda, icra mahkemesine yapılacak itirazın kaldırılması talepleri ile tahliye talepleri dava şartı olarak arabuluculuğa tabi olmayacak.

4 11