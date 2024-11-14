Tapulu Arsası Olanlar Dikkat: Son Tarih Verildi, Arsalar için Harekete Geçildi
Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelindeki atıl durumdaki tarım arazilerinin yeniden üretime kazandırılması için önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.
Kaynak: Medyabar
2025 yılı itibarıyla, iki yıl boyunca işlenmeyen tarım arazilerinin devlet tarafından kiralanarak kullanıma açılması planlanıyor. Ayrıca, 456 bin hektarlık alanın tarıma uygun hale getirilmesi için arazi toplulaştırma çalışmaları yapılacak.
TARIM ARAZİLERİ İÇİN YENİ PLAN
Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım arazilerinin verimli ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi için kapsamlı bir proje başlatıyor. Bu projeyle, altı ilde toplam 2,4 milyon hektarlık tarım arazisinin toprak etütleri ve haritalandırılması yapılacak. Bu çalışmalar sayesinde, tarımsal arazi kullanım planlarının oluşturulmasına yönelik gerekli zemin hazırlanmış olacak.
ATIL ARAZİLER BELİRLENECEK
Uzun süredir işlenmeyen tarım arazilerinin üretime kazandırılması amacıyla, coğrafi bilgi sistemleri kullanılacak. Bu teknolojiyle, iki yıl boyunca kullanılmayan araziler tespit edilerek, devletin kiralama süreci başlatılacak.
120 BİN HEKTAR ALAN SULAMAYA AÇILACAK
Tarım üretiminin artırılması hedefiyle, sulama alanları genişletilecek. Bu kapsamda, brüt 120 bin hektar alanın sulamaya açılması planlanıyor. Bakanlık ayrıca, Tarımsal Üretici Kayıt Sistemi’ni diğer kayıt sistemleriyle entegre ederek, kapsamlı bir tarım envanteri oluşturmayı hedefliyor.
ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARIYLA VERİMLİLİK ARTACAK
456 bin hektarlık alanda yapılacak arazi toplulaştırma çalışmaları, parçalanmış ya da hisseli durumda olan tarım arazilerinin birleştirilmesini amaçlıyor. Bu çalışmalar, verimliliği artırmayı hedeflerken, çiftçilerin görüşleri de dikkate alınarak yürütülecek. Toplulaştırma işlemleriyle, tarım alanlarının daha verimli kullanılması sağlanacak ve Türkiye’nin gıda güvenliği ile tarımsal üretim kapasitesi artırılacak.