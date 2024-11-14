Tapulu Arsası Olanlar Dikkat: Son Tarih Verildi, Arsalar için Harekete Geçildi

TARIM ARAZİLERİ İÇİN YENİ PLAN

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım arazilerinin verimli ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi için kapsamlı bir proje başlatıyor. Bu projeyle, altı ilde toplam 2,4 milyon hektarlık tarım arazisinin toprak etütleri ve haritalandırılması yapılacak. Bu çalışmalar sayesinde, tarımsal arazi kullanım planlarının oluşturulmasına yönelik gerekli zemin hazırlanmış olacak.