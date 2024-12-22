Tapuda Yeni Dönem: 96 Müdürlükte Resmen Başladı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, işlem yoğunluğunun yüksek olduğu 96 tapu müdürlüğünde yazılımsal işlem robotlarının kullanımına başladı.

Kaynak: AA

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Tapuda Yeni Dönem: 96 Müdürlükte Resmen Başladı - Resim: 1

Genel Müdürlük'ten elde edilen bilgiye göre, bu adım, tapu işlemlerinin hızlandırılması amacıyla yürütülen yapay zeka çalışmalarının bir parçası.

96 MÜDÜRLÜKTE BAŞLADI

Yoğunluk yaşanan tapu müdürlüklerinde, bazı işlemler artık insan müdahalesi olmadan, sanal zeka ile gerçekleştiriliyor.

Sanal makinelere bağlı çalışan bu robotlar, 96 farklı tapu müdürlüğünde hizmet vermeye başladı.

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Tapuda Yeni Dönem: 96 Müdürlükte Resmen Başladı - Resim: 2

TAKBİS ÜZERİNDEN DAĞITILIYOR

Geliştirme çalışmaları devam ederken, robotlar, TAKBİS arayüzü üzerinden işlemleri hazırlıyor ve gerekli açıklamaları ekleyerek, otomatik olarak başvuruları havale havuzuna gönderiyor.

Havale havuzundan alınan başvurular, müdürlük personeline dağıtılarak işlemlerin tamamlanması sağlanıyor. Yeni sistem, işlem sürecini hızlandırarak, hem vatandaşlara hem de müdürlük çalışanlarına zaman kazandırıyor.

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