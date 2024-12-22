Tapuda Yeni Dönem: 96 Müdürlükte Resmen Başladı

Genel Müdürlük'ten elde edilen bilgiye göre, bu adım, tapu işlemlerinin hızlandırılması amacıyla yürütülen yapay zeka çalışmalarının bir parçası.

96 MÜDÜRLÜKTE BAŞLADI

Yoğunluk yaşanan tapu müdürlüklerinde, bazı işlemler artık insan müdahalesi olmadan, sanal zeka ile gerçekleştiriliyor.

Sanal makinelere bağlı çalışan bu robotlar, 96 farklı tapu müdürlüğünde hizmet vermeye başladı.