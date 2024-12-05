Tapuda O Zorunluluk Resmen Kaldırıldı! Tapu Sahibi Olan Herkesi İlgilendiriyor
Tapu işlemleri için başka şehre gitme zorunluluğu tarihe karışıyor. Alınan yeni kararla birlikte, şehirler arası alım satım işlemleri artık uzaktan yapılabilecek. Bu yenilik, hem alıcı hem de satıcı için zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacak. İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni düzenleme kapsamında, mülk sahibi satış işlemlerini kendi şehrindeki tapu müdürlüğünden başlatacak ve alıcının bulunduğu şehirdeki tapu müdürlüğünü yetkilendirecek. Ardından, her iki taraf için uzaktan işlem süreci başlayacak.
GÖRÜNTÜLÜ İLETİŞİM SİSTEMİ
Tapu işlemlerinde güvenliği artırmak için kamera destekli bir sistem kullanılacak. Gayrimenkul uzmanlarının verdiği bilgiye göre, alıcı ve satıcı aynı anda farklı şehirlerdeki tapu müdürlüklerinde bulunacak ve bu müdürlükler arasında görüntülü görüşme sağlanacak. İşlemler, çipli kimliklerin doğrulaması ve her iki tarafın ıslak imzasıyla tamamlanacak.
Bu sistem, güvenliği artırmak amacıyla tapu devrinden önce tarafların parayı alıp almadığını teyit etmelerini zorunlu hale getiriyor. Alıcı, "Parayı aldım" demeden tapu devri gerçekleşmeyecek.
DOLANDIRICILIK RİSKİNE KARŞI ÇİFT GÜVENCE
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Murat Kırık, yeni sistemin dolandırıcılık riskini büyük ölçüde azalttığını belirtti. Kırık, şu açıklamada bulundu:
"Çipli kimlik kartları ve görüntülü konuşma sistemi sayesinde çift taraflı onay mekanizması devreye giriyor. Bu, dolandırıcılık riskini minimum seviyeye indiriyor. Ancak resmi kurumlar dışında hiçbir ortamda tapu alım satım işlemleri yapılmamalı ve internet üzerinden işlem yapılırken dikkatli olunmalı."
VATANDAŞA KOLAYLIK VE GÜVENLİK
Yeni uygulama, uzun süren tapu işlemlerini hızlandırırken aynı zamanda güvenliği ön planda tutuyor. Hem zaman hem de maddi kayıpların önüne geçecek bu sistem, alım satım sürecini daha kolay ve şeffaf hale getiriyor. Böylece, hem işlemlerde hız kazanılıyor hem de vatandaşlar dolandırıcılık riskine karşı korunmuş oluyor.