Tapuda O Zorunluluk Resmen Kaldırıldı! Tapu Sahibi Olan Herkesi İlgilendiriyor

VATANDAŞA KOLAYLIK VE GÜVENLİK

Yeni uygulama, uzun süren tapu işlemlerini hızlandırırken aynı zamanda güvenliği ön planda tutuyor. Hem zaman hem de maddi kayıpların önüne geçecek bu sistem, alım satım sürecini daha kolay ve şeffaf hale getiriyor. Böylece, hem işlemlerde hız kazanılıyor hem de vatandaşlar dolandırıcılık riskine karşı korunmuş oluyor.