Tapuda Değerlenen Şehirler Ortaya Çıktı! Kadınların Yeni Gözdesi Belli Oldu, En Çok Orayı Seçtiler
Türkiye'de 2024 yılında gerçekleşen 1 milyon 478 bin konut satışının 517 binini kadınlar aldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) verileri, kadınların konut alımında en çok tercih ettiği şehirleri ortaya koydu.
Kaynak: Haber Merkezi
2024 yılında gerçekleşen konut satışlarında, kadınların payı %35,01 olarak kaydedildi. Bu oran, erkeklerin %55,43’lük payına kıyasla daha düşük görünse de dikkat çekici bir artışı temsil ediyor. Ortak alımlar ve tüzel kişiliklere yapılan satışlar ise geriye kalan payı oluşturdu.
EN ÇOK SATIŞ İSTANBUL VE ANKARA’DA
Sayısal veriler, kadınların en fazla konut alımı yaptığı şehirlerin İstanbul ve Ankara olduğunu gösteriyor. İstanbul’da kadınlar tarafından alınan konut sayısı 78 bin 206 (%32,69), Ankara’da ise 49 bin 654 olarak gerçekleşti. Bu iki şehir, toplam kadın alımlarında %25 oranında pay aldı.
KADINLARIN ORANSAL AĞIRLIĞI OLAN ŞEHİRLER
Kadınların konut alımında oransal olarak en yüksek ağırlığa ulaştığı şehirler ise şunlar oldu:
Kırklareli: %42,27
Çanakkale: %42,21
Balıkesir: %42,04
Karaman: %41,90
Edirne: %41,60
Sinop: %41,28
Niğde: %39,92
Diyarbakır: %39,68
Denizli: %39,60
Tunceli: %39,44
İzmir: %39,38
Bu şehirler, kadınların konut alımlarında en yüksek yüzdeleri yakaladığı bölgeler olarak öne çıktı. Özellikle Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir gibi illerde kadınlar, toplam alımlarda %40’ın üzerinde pay sahibi oldu.
KONUT SATIŞLARINDA GENEL ARTIŞ
Türkiye genelinde 2024 yılında konut satışları, bir önceki yıla göre %20,60 oranında artarak 1 milyon 478 bin 25’e ulaştı. İstanbul 239 bin 213 konut satışıyla ilk sırada yer alırken, Ankara 134 bin 46, İzmir ise 80 bin 398 konutla listeyi takip etti. Üç büyükşehir, toplam satışların %30,71’ini oluşturdu.