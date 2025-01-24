Tapuda Değerlenen Şehirler Ortaya Çıktı! Kadınların Yeni Gözdesi Belli Oldu, En Çok Orayı Seçtiler

EN ÇOK SATIŞ İSTANBUL VE ANKARA’DA

Sayısal veriler, kadınların en fazla konut alımı yaptığı şehirlerin İstanbul ve Ankara olduğunu gösteriyor. İstanbul’da kadınlar tarafından alınan konut sayısı 78 bin 206 (%32,69), Ankara’da ise 49 bin 654 olarak gerçekleşti. Bu iki şehir, toplam kadın alımlarında %25 oranında pay aldı.