Tapuda Bir Dönemin Kapısı Kapandı: Artık Bu Şekilde Yapılıyor

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, devlet kurumları da vatandaşların işlemlerini daha hızlı ve kolay gerçekleştirebilmeleri adına önemli adımlar attı. Bu kapsamda, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan "Türkiye Tapu" projesi, tapu işlemlerinde devrim niteliğinde bir uygulama başladı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, teknolojik gelişmelere uyum sağlamak amacıyla sürekli olarak yenilikçi projeler geliştirdiklerini belirtti. Adlı, vatandaşların sıra beklemeden işlemlerini daha hızlı gerçekleştirebilmeleri adına personelin hizmet içi eğitimler aldığını da vurguladı.