Tapuda Bir Dönemin Kapısı Kapandı: Artık Bu Şekilde Yapılıyor
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, vatandaşların tapuda randevu alırken ve işlem sırasında uzun süren beklemelerinin önüne geçecek yeni bir projeyi hayata geçirdi.
Kaynak: AA
Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, devlet kurumları da vatandaşların işlemlerini daha hızlı ve kolay gerçekleştirebilmeleri adına önemli adımlar attı. Bu kapsamda, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan "Türkiye Tapu" projesi, tapu işlemlerinde devrim niteliğinde bir uygulama başladı.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, teknolojik gelişmelere uyum sağlamak amacıyla sürekli olarak yenilikçi projeler geliştirdiklerini belirtti. Adlı, vatandaşların sıra beklemeden işlemlerini daha hızlı gerçekleştirebilmeleri adına personelin hizmet içi eğitimler aldığını da vurguladı.
UZUN SIRALAR TARİH OLDU
"Türkiye Tapu" projesinin altyapı çalışmalarının devam ettiğini açıklayan Adlı, önümüzdeki birkaç yıl içinde tapu işlemlerinin daha sistematik bir şekilde yürütüleceğini müjdeledi. Adlı, "Projemiz sayesinde vatandaş hangi şehirden başvuru yaparsa yapsın, işlemi en uygun ve boşta bulunan memura yönlendirilecek. Örneğin, Ankara'dan yapılan bir başvuru, Hakkari'deki bir memur tarafından işleme alınabilecek. Böylece işlemler hızlıca tamamlanıp, vatandaşın beklemesi ortadan kalkacak" dedi.
Bu sistem sayesinde, tapu işlemlerinde hız kazanılacak ve vatandaşların sıra beklemeden, her yerden işlemlerini yapabilmeleri sağlanıyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün bu projesi, tapu işlemlerinde teknolojinin etkin kullanımının en önemli örneklerinden biri oluyor.