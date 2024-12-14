Tapuda Bir Dönem Sona Erdi: O Zorunluluk Resmen Kaldırıldı

MODERNLEŞMEDE YENİ ADIM

Uzmanlar, bu yeniliği tapu işlemlerinde modernleşme ve dijitalleşme sürecinde önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriyor. Sistem, hem vatandaşların zamandan tasarruf etmesini sağlıyor hem de şehirler arası işlem trafiğini azaltarak süreci kolaylaştırıyor.