Tapuda Bir Dönem Sona Erdi: O Zorunluluk Resmen Kaldırıldı
Tapu işlemlerinde devrim niteliğinde bir yenilik hayata geçti. Tapu sahipleri için zorunlu olan uygulama genişletildi. İşte ayrıntılar…
Kaynak: Haber Merkezi
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan yeni sistemle, farklı şehirlerdeki alıcı ve satıcılar artık işlemlerini hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlayabilecek. Ülke genelinde eş zamanlı olarak devreye alınan uygulama, milyonlarca tapu sahibinin işlemlerini kolaylaştıracak.
ŞEHİR DEĞİŞTİRME ZORUNLULUĞU SONA ERDİ
Yeni düzenleme sayesinde alıcı ve satıcılar, kendi şehirlerindeki tapu müdürlüklerine giderek işlem yapabilecek. Bu sayede, tapu devri için şehir değiştirme zorunluluğu da ortadan kalkmış oldu.
DAHA GÜVENLİ VE HIZLI ŞEKİLDE YAPILACAK
Yeni sistem, kamera destekli görüntülü görüşme ve dijital kimlik doğrulama gibi modern teknolojilerle donatıldı. İşlem sırasında alıcı ve satıcı arasında görüntülü bağlantı kurularak kimlik doğrulama işlemi gerçekleştirilirken, ödeme teyidi alındıktan sonra tapu devri tamamlanıyor. Bu süreç, güvenliği artırırken işlemleri daha da hızlandırıyor.
MODERNLEŞMEDE YENİ ADIM
Uzmanlar, bu yeniliği tapu işlemlerinde modernleşme ve dijitalleşme sürecinde önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriyor. Sistem, hem vatandaşların zamandan tasarruf etmesini sağlıyor hem de şehirler arası işlem trafiğini azaltarak süreci kolaylaştırıyor.