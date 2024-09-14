Tapuda Bir Devir Kapandı: O Şartlar Artık Aranmayacak
Tapu mirasında milyonları ilgilendiren önemli bir değişiklik hayata geçirildi. Miras paylaşımına ilişkin tapu işlemlerinde uzun süredir beklenen düzenlemeler yürürlüğe girdi ve bu yeni düzenlemelerle birlikte önemli esneklikler sağlandı.
Kaynak: Gerçek Gündem
Artık mirasın tapuda eşit olarak dağıtılması zorunluluğu ortadan kalktı. Bu değişiklik, özellikle aile içi anlaşmazlıkların önlenmesini amaçlıyor. Kardeşler arasındaki gayrimenkul devri ise yalnızca yazılı anlaşmalarla gerçekleştirilebilecek ve noter onayı gerekmeyecek. Bu sayede mirasçılar, kendi aralarında anlaşarak hızlı ve pratik bir şekilde mülk devrini yapabilecekler.
BÜTÜN HİSSEDARLARIN KATILIMI ZORUNLU OLACAK
Yeni düzenleme, özellikle hisseli tapularda önemli bir fark yaratıyor. Hisseli tapuların satışında tüm hissedarların ortak kararı gerekecek ve işlemlere doğrudan katılmaları zorunlu olacak. Ancak hissedarlar, vekâlet vererek avukat aracılığıyla bu işlemleri gerçekleştirebilecekler.
MİRAS EŞİTLİĞİNDE UZLAŞMAYA GİDİLECEK
Önceki düzenlemelerde mirasın eşit şekilde dağıtılması zorunluydu, bu da aile içinde anlaşmazlıklara neden olabiliyordu. Şimdi ise taraflar arasında yazılı anlaşmalarla daha esnek ve kişisel tercihlere uygun bir paylaşım yapılabilecek. Uzmanlar, bu değişikliklerin aile içinde huzuru artıracağı ve miras süreçlerinin daha adil sonuçlar doğuracağı yönünde görüş bildiriyor. Yeni düzenleme sayesinde, mirasçılar arasındaki olası anlaşmazlıkların büyük ölçüde azalması bekleniyor.