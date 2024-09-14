Tapuda Bir Devir Kapandı: O Şartlar Artık Aranmayacak

Artık mirasın tapuda eşit olarak dağıtılması zorunluluğu ortadan kalktı. Bu değişiklik, özellikle aile içi anlaşmazlıkların önlenmesini amaçlıyor. Kardeşler arasındaki gayrimenkul devri ise yalnızca yazılı anlaşmalarla gerçekleştirilebilecek ve noter onayı gerekmeyecek. Bu sayede mirasçılar, kendi aralarında anlaşarak hızlı ve pratik bir şekilde mülk devrini yapabilecekler.

BÜTÜN HİSSEDARLARIN KATILIMI ZORUNLU OLACAK

Yeni düzenleme, özellikle hisseli tapularda önemli bir fark yaratıyor. Hisseli tapuların satışında tüm hissedarların ortak kararı gerekecek ve işlemlere doğrudan katılmaları zorunlu olacak. Ancak hissedarlar, vekâlet vererek avukat aracılığıyla bu işlemleri gerçekleştirebilecekler.