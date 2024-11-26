Tapuda 2026’da Yepyeni Sistem! Gayrimenkul Alım Satımına Devrim Gibi Düzenleme! Vergide ‘Gerçek Değer’ Uygulaması Geliyor
Gayrimenkul alım satımında 2026’da yepyeni bir dönem başlayacak. Tapuda tüm bildiklerinizi unutturacak sistem hayata geçiyor! Bu kapsamda rayiç bedel uygulaması gidecek yerine gayrimenkulün gerçek değeri üzerinden vergilendirme gelecek. Peki yeni sistemin detayları ne? İşte tüm merak edilenler…
Gayrimenkul alım satımında vergi kayıplarını önlemek ve sektörde adil bir vergilendirmeyi sağlamak için 2026 yılında yeni bir uygulamaya geçiliyor. Yeni sistem ile tapu işlemlerinde vergilendirme, rayiç bedel yerine gayrimenkulün gerçek değeri üzerinden yapılacak.
Cumhurbaşkanlığı yıllık programında nesnel ölçütlere dayalı bir gayrimenkul değerleme sisteminin gerekliliğine vurgu yapılırken, ilgili bakanlıkların ise taşınmazların gerçek değerlerinin takip edilmesi için teknik altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda taşınmaz değer haritalarının oluşturulacağı ve bu verilerin mülkiyet bilgileriyle entegre edileceği yeni sistem, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’ne (TAKBİS) dahil edilecek. Çalışmaların sona ermesiyle emlakta gerçek değer üzerinden vergilendirme uygulaması başlayacak.
TAPUDA MEVCUT UYGULAMA BÖYLE İŞLİYOR
Halihazırda gayrimenkul alım satımında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı binde 20 oranında tapu harcı tahsil ediliyor. Ancak beyan edilen satış bedelinin emlak vergisi değeri altında olmaması gerekiyor. Gerçek alım-satım bedelinin beyan edilmediğinin tespit edilmesi durumunda eksik tahsil edilen tapu harcı cezalı olarak taraflardan tahsil ediliyor.
Ayrıca Gelir Vergisi Kanunu’na göre gayrimenkulün iktisap tarihinden itibaren beş yıl içinde satılması durumunda elde edilen kazanç değer artışı kazancı olarak vergiye tabi tutuluyor. Değer artışı kazancı hesaplanırken satış bedelinden endekslenmiş alış bedeli, tapu harcı gibi giderler ve ilgili yılın istisnası düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden gelir vergisi hesaplanıyor.
YENİ SİSTEM NE GETİRECEK?
2026 yılında uygulanmaya başlayacak yeni düzenleme ile gayrimenkul değerleme sürecinin daha şeffaf olması bekleniyor. Kamu gelirlerini artırması beklenen bu sistem ile mükellefler üzerindeki cezai yaptırımların da azaltılmasını hedefleniyor.