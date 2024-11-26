Tapuda 2026’da Yepyeni Sistem! Gayrimenkul Alım Satımına Devrim Gibi Düzenleme! Vergide ‘Gerçek Değer’ Uygulaması Geliyor

Cumhurbaşkanlığı yıllık programında nesnel ölçütlere dayalı bir gayrimenkul değerleme sisteminin gerekliliğine vurgu yapılırken, ilgili bakanlıkların ise taşınmazların gerçek değerlerinin takip edilmesi için teknik altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda taşınmaz değer haritalarının oluşturulacağı ve bu verilerin mülkiyet bilgileriyle entegre edileceği yeni sistem, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’ne (TAKBİS) dahil edilecek. Çalışmaların sona ermesiyle emlakta gerçek değer üzerinden vergilendirme uygulaması başlayacak.