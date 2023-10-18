Tapu ve mal mirasında yeni dönem: Kimlerin pay alamayacağı netleşti

Kasten miras bırakanın ölümüne neden olan çocuk, mirastan yasal olarak mahrum bırakılır. Bu durum, Türk Medeni Kanunu’nun 649. maddesinde şöyle belirtilir: "Ölenin ölümüne sebep olan kimse, mirasçılıktan çıkarılır. Ölenin ölümüne sebep olan kimse, ölenin vasiyetnamesini de yerine getiremez."