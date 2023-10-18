Tapu ve mal mirasında yeni dönem: Kimlerin pay alamayacağı netleşti
Tapu mirasçısı olması beklenen milyonlarca kişiyi ilgilendiren detaylar belli oldu. Mirastan hangi durumlarda pay alınamayacağı netleşti.
Miras paylaşımı aile içinde çeşitli sorunlara yol açabilen hassas bir konudur. Vasiyetnamenin olmadığı durumlarda mirasçılar arasında eşit paylaşım yapılması esastır.
Ancak, bazı istisnai durumlarda, bazı çocuklar miras payı alamayabilir. Peki bu durumlar nelerdir ve nasıl çözümlenir?
Örneğin, miras bırakanın ölümüne doğrudan veya dolaylı olarak neden olan bir çocuk, mirastan yasal olarak mahrum bırakılabilir.
Miras bırakanın vefatından sonra, mal varlığının paylaşımında çocukları arasında farklı oranlar belirlemek istiyorsa, bu isteğini resmi bir vasiyetname ile ifade ederek hükme bağlayabilir.
Ancak burada dikkate alınması gereken önemli bir kural vardır: Bir baba veya anne, mal varlığının yarısını çocukları arasında saklı pay olarak ayırmak zorundadır.
Saklı pay, miras bırakanın vefatından sonra vasiyetname ile dahi başka bir kişiye devredilemez.
Yani, miras bırakanın kalan yarısını bir çocuğuna bırakarak kardeşler arasında farklı oranlarda miras paylaşımı yapabilmesi mümkündür. Ancak, bu oran diğer kardeşlerin saklı paylarını ihlal ederse, mahkeme kararıyla vasiyetname geçersiz kılınabilir.
Miras paylaşımı sürecinde bazı istisnai durumlarda, bazı çocuklar miras payı alamayabilir. Bu istisnai durum, bir aile üyesine karşı ciddi bir zarar verme eylemi sonucunda ortaya çıkabilir.
Bu tür bir eylemi gerçekleştiren kişi, mirastan yasal olarak mahrum bırakılabilir. Bu durumda, ilgili çocuk miras hakkını kaybederken, diğer kardeşler mirası aralarında paylaşma hakkına sahip olabilirler.
Kasten miras bırakanın ölümüne neden olan çocuk, mirastan yasal olarak mahrum bırakılır. Bu durum, Türk Medeni Kanunu’nun 649. maddesinde şöyle belirtilir: "Ölenin ölümüne sebep olan kimse, mirasçılıktan çıkarılır. Ölenin ölümüne sebep olan kimse, ölenin vasiyetnamesini de yerine getiremez."
Kasıtsız miras bırakanın ölümüne neden olan çocuk ise, mirastan mahrum bırakılmaz, ancak miras payı azaltılabilir. Bu durum, Türk Medeni Kanunu’nun 650. maddesinde şöyle açıklanır: "Ölenin ölümüne sebep olan kimse, kusuru oranında miras payından mahrum bırakılabilir."
Bu durumda, mahkeme ilgili çocuğun kusur derecesini belirler ve ona göre miras payını azaltır veya aynen bırakır.