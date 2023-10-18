Tapu ve mal mirasında yeni dönem: Kimlerin pay alamayacağı netleşti

Tapu mirasçısı olması beklenen milyonlarca kişiyi ilgilendiren detaylar belli oldu. Mirastan hangi durumlarda pay alınamayacağı netleşti.

Son Güncelleme:
Tapu ve mal mirasında yeni dönem: Kimlerin pay alamayacağı netleşti - Resim: 1

Miras paylaşımı aile içinde çeşitli sorunlara yol açabilen hassas bir konudur. Vasiyetnamenin olmadığı durumlarda mirasçılar arasında eşit paylaşım yapılması esastır.

1 12
Tapu ve mal mirasında yeni dönem: Kimlerin pay alamayacağı netleşti - Resim: 2

Ancak, bazı istisnai durumlarda, bazı çocuklar miras payı alamayabilir. Peki bu durumlar nelerdir ve nasıl çözümlenir?

2 12
Tapu ve mal mirasında yeni dönem: Kimlerin pay alamayacağı netleşti - Resim: 3

Örneğin, miras bırakanın ölümüne doğrudan veya dolaylı olarak neden olan bir çocuk, mirastan yasal olarak mahrum bırakılabilir.

3 12
Tapu ve mal mirasında yeni dönem: Kimlerin pay alamayacağı netleşti - Resim: 4

Miras bırakanın vefatından sonra, mal varlığının paylaşımında çocukları arasında farklı oranlar belirlemek istiyorsa, bu isteğini resmi bir vasiyetname ile ifade ederek hükme bağlayabilir.

4 12
Tapu ve mal mirasında yeni dönem: Kimlerin pay alamayacağı netleşti - Resim: 5

Ancak burada dikkate alınması gereken önemli bir kural vardır: Bir baba veya anne, mal varlığının yarısını çocukları arasında saklı pay olarak ayırmak zorundadır.

5 12
Tapu ve mal mirasında yeni dönem: Kimlerin pay alamayacağı netleşti - Resim: 6

Saklı pay, miras bırakanın vefatından sonra vasiyetname ile dahi başka bir kişiye devredilemez.

6 12
Tapu ve mal mirasında yeni dönem: Kimlerin pay alamayacağı netleşti - Resim: 7

Yani, miras bırakanın kalan yarısını bir çocuğuna bırakarak kardeşler arasında farklı oranlarda miras paylaşımı yapabilmesi mümkündür. Ancak, bu oran diğer kardeşlerin saklı paylarını ihlal ederse, mahkeme kararıyla vasiyetname geçersiz kılınabilir.

7 12
Tapu ve mal mirasında yeni dönem: Kimlerin pay alamayacağı netleşti - Resim: 8

Miras paylaşımı sürecinde bazı istisnai durumlarda, bazı çocuklar miras payı alamayabilir. Bu istisnai durum, bir aile üyesine karşı ciddi bir zarar verme eylemi sonucunda ortaya çıkabilir.

8 12
Tapu ve mal mirasında yeni dönem: Kimlerin pay alamayacağı netleşti - Resim: 9

Bu tür bir eylemi gerçekleştiren kişi, mirastan yasal olarak mahrum bırakılabilir. Bu durumda, ilgili çocuk miras hakkını kaybederken, diğer kardeşler mirası aralarında paylaşma hakkına sahip olabilirler.

9 12
Tapu ve mal mirasında yeni dönem: Kimlerin pay alamayacağı netleşti - Resim: 10

Kasten miras bırakanın ölümüne neden olan çocuk, mirastan yasal olarak mahrum bırakılır. Bu durum, Türk Medeni Kanunu’nun 649. maddesinde şöyle belirtilir: "Ölenin ölümüne sebep olan kimse, mirasçılıktan çıkarılır. Ölenin ölümüne sebep olan kimse, ölenin vasiyetnamesini de yerine getiremez."

10 12
Tapu ve mal mirasında yeni dönem: Kimlerin pay alamayacağı netleşti - Resim: 11

Kasıtsız miras bırakanın ölümüne neden olan çocuk ise, mirastan mahrum bırakılmaz, ancak miras payı azaltılabilir. Bu durum, Türk Medeni Kanunu’nun 650. maddesinde şöyle açıklanır: "Ölenin ölümüne sebep olan kimse, kusuru oranında miras payından mahrum bırakılabilir."

11 12
Tapu ve mal mirasında yeni dönem: Kimlerin pay alamayacağı netleşti - Resim: 12

Bu durumda, mahkeme ilgili çocuğun kusur derecesini belirler ve ona göre miras payını azaltır veya aynen bırakır.

12 12