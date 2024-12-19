Tapu ve Kadastroda Büyük Yenilik

Proje kapsamında mevcut yapı stoğu tespit edilerek tapu, kadastro, adres ve 3 boyutlu bina verileri üretilecek. Bu veriler, belediye ve diğer kamu kurumlarının sistemleriyle entegre edilerek şehir planlama, çevre koruma, mühendislik projeleri ve vergi toplama gibi birçok alanda kullanılabilecek. Ayrıca proje, deprem, sel ve heyelan gibi afet yönetiminde önemli bir rol oynayacak.