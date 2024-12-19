Tapu ve Kadastroda Büyük Yenilik
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen "3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlığı Oluşturma Projesi," 1 Ocak itibarıyla tüm Türkiye'de hayata geçiriliyor. Proje, şehirlerin dijital ikizlerini oluşturarak vatandaşların yapılarla ilgili doğru ve güvenilir bilgiye erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.
Proje kapsamında mevcut yapı stoğu tespit edilerek tapu, kadastro, adres ve 3 boyutlu bina verileri üretilecek. Bu veriler, belediye ve diğer kamu kurumlarının sistemleriyle entegre edilerek şehir planlama, çevre koruma, mühendislik projeleri ve vergi toplama gibi birçok alanda kullanılabilecek. Ayrıca proje, deprem, sel ve heyelan gibi afet yönetiminde önemli bir rol oynayacak.
VATANDAŞA KOLAYLIK SAĞLAYACAK
Afet sonrası arama kurtarma çalışmalarında doğru müdahale imkanı sunacak 3 boyutlu kadastro sayesinde, hasar tespit süreçlerinde hızlı ve güvenilir verilere erişim sağlanacak.
Proje, gayrimenkul alım satım süreçlerinde de yenilikler getirecek. 3 boyutlu görüntü ile yapı ve bağımsız bölümlerin alan büyüklüğü, cephe ve oda sayısı gibi detayları vatandaşların erişimine açılacak. Ayrıca, iskanlı ve iskansız binaların takibi kolaylaşacak. Binaların yapım aşamasından itibaren tapu siciline işlenmesiyle, vatandaşlar ilave bürokrasiyle uğraşmadan işlemlerini tamamlayabilecek.
PİLOT UYGULAMALAR TAMAMLANDI
Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğü tarafından pilot uygulamaları tamamlanan proje, 1 Ocak 2025 itibarıyla tüm Türkiye'de zorunlu hale gelecek. Edirne Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir, projenin şehirlerdeki karmaşık yer mülkiyet ilişkilerini yönetmede kritik bir altyapı sunduğunu belirterek, "Artan kentleşme ve yerleşim alanlarındaki karmaşıklık, iki boyutlu haritaların yetersiz kaldığını gösteriyor. 3 boyutlu kadastro ile hem yatay hem de dikey mülkiyet kayıt altına alınacak" dedi.
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ
Tekirdağ'da düzenlenen toplantıda, kat irtifakı ve kat mülkiyetine ilişkin üç boyutlu yapı modeli uygulamaları tanıtıldı. Bölgedeki belediyeler, tapu ve kadastro müdürlükleri ile serbest harita mühendislerinin katıldığı toplantıda, proje hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı.
TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFİ
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, projenin Türkiye'nin teknolojiyi benimseyen vizyonuna önemli bir katkı sunduğunu vurguluyor. Yeni sistemle birlikte hem vatandaşların işlemleri kolaylaşacak hem de kamu kurumları daha etkin bir şekilde çalışabilecek. Projenin sağladığı teknolojik veriler, inşaat sektöründen çevre yönetimine kadar birçok alanda kullanılacak.