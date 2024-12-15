Tapu ve Kadastro İçin Son 16 Gün! Sistem Sil Baştan Değişiyor, Artık Zorunlu Olacak
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2025 itibarıyla gayrimenkul işlemlerinde önemli bir değişiklik yapacak. Kat irtifakı ve kat mülkiyeti işlemlerinde 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli (3B SYM) kullanımı zorunlu hale geliyor.
Yeni sistemin, gayrimenkul işlemlerinde şeffaflık ve güvenlik sağlayarak doğal afet risklerinin yönetiminde önemli bir rol oynaması bekleniyor.
PROJE HAYATA GEÇİYOR
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Hakan Gedikli, bu yeniliğin gayrimenkul sektöründe büyük bir dönüşüm yaratacağını vurguladı. 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli uygulaması, "3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi" kapsamında hayata geçirilecek.
PROJELERDE 3 BOYUTLU YAPI DÖNEMİ
Bu sistem sayesinde yapıların dijital ortamda güvenli bir şekilde kaydedilmesi ve denetlenmesi mümkün olacak. Gayrimenkul işlemleri, mimari projelerle entegre edilen 3 boyutlu yapı modelleri üzerinden gerçekleştirilecek ve güvenli elektronik ortamda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne aktarılacak.
DAHA HIZLI KONTROL EDİLEBİLECEK
Tüm bilgilere "dijitalbina.tkgm.gov.tr" adresinden erişilebilecek. Gedikli, bu uygulamanın yalnızca tapu işlemlerine değil, gayrimenkul sektörünün geneline de fayda sağlayacağını belirtti. Özellikle afet riski taşıyan bölgelerde 3 boyutlu yapı modellerinin dijital ortamda denetlenmesi, afet yönetiminde büyük kolaylık sağlayacak.
Yeni sistemin en dikkat çeken özelliklerinden biri de afet sonrası yapıların denetlenmesi ve risk yönetiminde etkin bir araç olması. 3 boyutlu yapı modelleri, binaların önleyici tedbirler ve afet sonrası müdahalelerde daha hızlı ve etkili bir şekilde kontrol edilmesini sağlayacak.