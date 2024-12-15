Tapu ve Kadastro İçin Son 16 Gün! Sistem Sil Baştan Değişiyor, Artık Zorunlu Olacak

Yeni sistemin en dikkat çeken özelliklerinden biri de afet sonrası yapıların denetlenmesi ve risk yönetiminde etkin bir araç olması. 3 boyutlu yapı modelleri, binaların önleyici tedbirler ve afet sonrası müdahalelerde daha hızlı ve etkili bir şekilde kontrol edilmesini sağlayacak.