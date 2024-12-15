Tapu ve Kadastro İçin Son 16 Gün! Sistem Sil Baştan Değişiyor, Artık Zorunlu Olacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2025 itibarıyla gayrimenkul işlemlerinde önemli bir değişiklik yapacak. Kat irtifakı ve kat mülkiyeti işlemlerinde 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli (3B SYM) kullanımı zorunlu hale geliyor.

Murat Beyaz Murat Beyaz
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Tapu ve Kadastro İçin Son 16 Gün! Sistem Sil Baştan Değişiyor, Artık Zorunlu Olacak - Resim: 1

Yeni sistemin, gayrimenkul işlemlerinde şeffaflık ve güvenlik sağlayarak doğal afet risklerinin yönetiminde önemli bir rol oynaması bekleniyor.

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Tapu ve Kadastro İçin Son 16 Gün! Sistem Sil Baştan Değişiyor, Artık Zorunlu Olacak - Resim: 2

PROJE HAYATA GEÇİYOR

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Hakan Gedikli, bu yeniliğin gayrimenkul sektöründe büyük bir dönüşüm yaratacağını vurguladı. 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli uygulaması, "3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi" kapsamında hayata geçirilecek.

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Tapu ve Kadastro İçin Son 16 Gün! Sistem Sil Baştan Değişiyor, Artık Zorunlu Olacak - Resim: 3

PROJELERDE 3 BOYUTLU YAPI DÖNEMİ

Bu sistem sayesinde yapıların dijital ortamda güvenli bir şekilde kaydedilmesi ve denetlenmesi mümkün olacak. Gayrimenkul işlemleri, mimari projelerle entegre edilen 3 boyutlu yapı modelleri üzerinden gerçekleştirilecek ve güvenli elektronik ortamda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne aktarılacak.

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Tapu ve Kadastro İçin Son 16 Gün! Sistem Sil Baştan Değişiyor, Artık Zorunlu Olacak - Resim: 4

DAHA HIZLI KONTROL EDİLEBİLECEK

Tüm bilgilere "dijitalbina.tkgm.gov.tr" adresinden erişilebilecek. Gedikli, bu uygulamanın yalnızca tapu işlemlerine değil, gayrimenkul sektörünün geneline de fayda sağlayacağını belirtti. Özellikle afet riski taşıyan bölgelerde 3 boyutlu yapı modellerinin dijital ortamda denetlenmesi, afet yönetiminde büyük kolaylık sağlayacak.

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Tapu ve Kadastro İçin Son 16 Gün! Sistem Sil Baştan Değişiyor, Artık Zorunlu Olacak - Resim: 5

Yeni sistemin en dikkat çeken özelliklerinden biri de afet sonrası yapıların denetlenmesi ve risk yönetiminde etkin bir araç olması. 3 boyutlu yapı modelleri, binaların önleyici tedbirler ve afet sonrası müdahalelerde daha hızlı ve etkili bir şekilde kontrol edilmesini sağlayacak.

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