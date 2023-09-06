Tapu sahiplerini ilgilendiriyor: Geçersiz sayılabilir

Gelen yoğun talep gayrimenkul piyasasını da etkiledi. Artık arsa satışı sadece emlakçılar aracılığı ile yapılmıyor. Bu işe odaklanan ve projeli arsa satan firmaların sayısı her geçen gün artıyor. Hızla büyüyen pazarda tüketicilerin dikkatli olması, kimden ne aldığını tüm yönleriyle incelemesi gerekiyor.