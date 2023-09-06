Tapu sahiplerini ilgilendiriyor: Geçersiz sayılabilir
Tapu sahiplerini ilgilendiren kritik detaylar ortaya çıktı. Bazı durumlarda tapuların geçersiz sayılabileceği anlatıldı.
Müstakil yaşam isteğiyle arsa satışları son iki yılda hiç olmadığı kadar arttı ve kimi dönemlerde konutu dahi geçti. Bütçesi uygun olanlar arsa alıp konut yaptırma yolunu seçerken, daha düşük bütçelere sahip olanlar prefabrik yapılara ve 'tiny house'lara yöneldi.
Gelen yoğun talep gayrimenkul piyasasını da etkiledi. Artık arsa satışı sadece emlakçılar aracılığı ile yapılmıyor. Bu işe odaklanan ve projeli arsa satan firmaların sayısı her geçen gün artıyor. Hızla büyüyen pazarda tüketicilerin dikkatli olması, kimden ne aldığını tüm yönleriyle incelemesi gerekiyor.
'KÖTÜ ÖRNEKLER DE ÇIKACAK'
Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre bünyesinde yüzlerce emlak ofisi barındıran Mastertürk Grubu’nun Başkanı Gökhan Taş, artan fiyatlar nedeniyle konut alamayan orta gelirlinin tapu hayalini arsa yoluyla gerçekleştirdiğini söyledi.
Bu talep nedeniyle çok sayıda firma kurulduğunu belirten Taş, şunları söyledi: "Tüketici talebi bu alanı çok cazip hale getirdi. Arsa projesi geliştiren firma sayısı arttı ve artmaya devam edecek. Kurumsal firmaların yanında maalesef kötü örnekler de çıkacak.