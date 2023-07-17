Tapu sahiplerine yeni uyarı: Sakın bunu bilmeden gitmeyin
Tapu işlemlerinde yapılan yeni düzenlemeler ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.
Gayrimenkul alım-satım trafiğinde yaşanan artış özellikle büyükşehirlerdeki tapu dairelerinde yoğunluğa neden oluyor, kimi dönemlerde randevu alınamıyordu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapılan açıklama, tapu sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir değişiklik hakkında bilgi verdi. Buna göre artık noterlerde sadece konut değil, ofis, dükkân, arsa ve tarla gibi ‘tüm taşınmazların’ alım-satım işlemi yapılacak.
Gelişmeyle birlikte ortaya çıkan sorular ve yanıtları şöyle:
'İŞLEMLERİ TAMAMEN ORTADAN KALDIRMIYOR'
Gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, gayrimenkul satışlarının noterler aracılığıyla gerçekleştirilmesinin tapu işlemlerini tamamen ortadan kaldırmayacağını belirtiyor. Ancak, bu uygulamanın tapu dairelerindeki yoğunluğu azaltacağını ve vatandaşlara alternatif bir seçenek sunacağını vurguluyor.
NEREYE NASIL BAŞVURU YAPILACAK?
Notere randevusuz gidilmesi mümkün değil. Satış işlemini noterden yapmak isteyenler Türkiye Noterler Birliği’nin ‘e-randevu/başvuru’ uygulamasından e-Devlet kapısını kullanarak başvuru yapacak. Başvuru esnasında, satışı yapılacak taşınmaz seçilecek.