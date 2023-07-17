Tapu sahiplerine yeni uyarı: Sakın bunu bilmeden gitmeyin

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapılan açıklama, tapu sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir değişiklik hakkında bilgi verdi. Buna göre artık noterlerde sadece konut değil, ofis, dükkân, arsa ve tarla gibi ‘tüm taşınmazların’ alım-satım işlemi yapılacak.

Gelişmeyle birlikte ortaya çıkan sorular ve yanıtları şöyle: