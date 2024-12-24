Tapu Sahiplerine Soğuk Terler Döktürecek! İmar Tehlikesine Dikkat

'VEKALETNAME VERMEYİN' UYARISI

Yüksel, vatandaşlara şu önemli uyarılarda bulundu: "Bazı kişiler, imar artışı sağlama vaadiyle malikleri veya site yönetimlerini yanıltmaktadır. Site sakinlerinin bu kişilerin şehir plancısı, hukukçu veya mimar olup olmadığını araştırması, bilinçsizce vekaletname vermemesi gerekiyor. Vekaletname verilecekse, hangi işlemlerin yapılacağı ve bunun mali yükümlülükleri açıkça belirtilmelidir. Ayrıca, mümkünse herhangi bir ücret verilmemelidir. Şüpheli bir durumla karşılaşıldığında ise vekaletname iptal edilerek zarar görmekten kaçınılabilir."