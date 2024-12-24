Tapu Sahiplerine Soğuk Terler Döktürecek! İmar Tehlikesine Dikkat
Son dönemde, gecekondu sahipleri ve kentsel dönüşüme giren bölgelerdeki vatandaşlar, "imar artışı" vaadiyle dolandırıcılık mağduru oluyor. Hukukçular, özellikle Hazine arazileri veya imar planı yapılamayan alanlarda, vekaletname alarak para talep eden kişilere karşı uyarıda bulunuyor.
Kaynak: AA
Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Ali Yüksel, büyükşehirlerdeki kentsel dönüşüm projelerinde inşaat hakkının sınırlı olduğunu belirterek, bu durumun dolandırıcılar tarafından fırsat olarak kullanıldığını vurguladı. Yüksel, dönüşüme giren sitelerde müteahhide verilecek daire sayısının yetersiz olduğunu ve bu sebeple maliklerden para talep edildiğini açıkladı.
'VEKALETNAME VERMEYİN' UYARISI
Yüksel, vatandaşlara şu önemli uyarılarda bulundu: "Bazı kişiler, imar artışı sağlama vaadiyle malikleri veya site yönetimlerini yanıltmaktadır. Site sakinlerinin bu kişilerin şehir plancısı, hukukçu veya mimar olup olmadığını araştırması, bilinçsizce vekaletname vermemesi gerekiyor. Vekaletname verilecekse, hangi işlemlerin yapılacağı ve bunun mali yükümlülükleri açıkça belirtilmelidir. Ayrıca, mümkünse herhangi bir ücret verilmemelidir. Şüpheli bir durumla karşılaşıldığında ise vekaletname iptal edilerek zarar görmekten kaçınılabilir."
'ASLA GÜVENMEYİN'
Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, dolandırıcılara karşı net bir uyarı yaparak, "Bir kişi, 'Burası 1,5 emsal, size 2,5 emsal alacağım' diyerek para talep ediyorsa, asla güvenilmemelidir" dedi.
UZMAN DESTEĞİ ALIN
Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) Üyesi ve Yüksek Şehir Plancısı Tuğçe Altınkilit de, hak sahiplerinin sahte raporlarla kendilerinden para talep edenlere karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, "İmarla ilgili süreçlerde bilirkişi ve uzmanlarla, şehir plancıları ve dönüşüm ofisleriyle çalışmak faydalı olacaktır" dedi.