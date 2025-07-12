Tapu Sahiplerine Soğuk Duş: Binlerce Lira Ek Masraf Ortaya Çıktı! Milyonlarca Kişiyi Etkiliyor

TAPU HARCI KİME AİT? UYGULAMA NE DİYOR?

Yasal düzenlemelere göre tapu harcı hem alıcı hem de satıcı tarafından yüzde 2 oranında ödenmeli. Ancak gayrimenkul piyasasında genel kabul görmüş uygulama, bu yükün tamamının alıcıya yıkılması yönünde. Yani alıcı, toplam yüzde 4’lük harcın tamamını tek başına ödüyor.

Üstelik bu harçlar çoğu zaman satış bedeli üzerinden değil, belediyelerin belirlediği rayiç değerler üzerinden hesaplanıyor. Bu da devletin vergi kaybına uğramasına neden oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu konuda gerçek satış bedeline dayalı sistem üzerinde çalıştığı biliniyor.