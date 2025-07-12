Tapu Sahiplerine Soğuk Duş: Binlerce Lira Ek Masraf Ortaya Çıktı! Milyonlarca Kişiyi Etkiliyor
Ev satın alırken sadece konut bedelini değil, tapu harcı, emlak komisyonu ve KDV gibi ek maliyetleri de hesaba katmak gerekiyor. Türkiye’de tapu harcının kim tarafından ödeneceği ve hangi masrafların sizi beklediğini bilmeden alım yapmayın.
Kaynak: Habertürk
Gayrimenkul alırken yalnızca evin satış fiyatını ödemekle iş bitmiyor. Türkiye'de tapu harcı, emlak komisyonu ve diğer çeşitli giderler alıcıların karşısına ciddi bir maliyet olarak çıkıyor. Üstelik yasada masrafların paylaşımı açıkça belirtilmiş olsa da, uygulamada işler farklı işliyor.
TAPU HARCI KİME AİT? UYGULAMA NE DİYOR?
Yasal düzenlemelere göre tapu harcı hem alıcı hem de satıcı tarafından yüzde 2 oranında ödenmeli. Ancak gayrimenkul piyasasında genel kabul görmüş uygulama, bu yükün tamamının alıcıya yıkılması yönünde. Yani alıcı, toplam yüzde 4’lük harcın tamamını tek başına ödüyor.
Üstelik bu harçlar çoğu zaman satış bedeli üzerinden değil, belediyelerin belirlediği rayiç değerler üzerinden hesaplanıyor. Bu da devletin vergi kaybına uğramasına neden oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu konuda gerçek satış bedeline dayalı sistem üzerinde çalıştığı biliniyor.
KOMİSYONLAR VE KDV YÜKÜ DE VAR
Gayrimenkul danışmanlık hizmetleri için ödenen komisyonlar da maliyetin önemli bir parçası. Türkiye'de, alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı yüzde 2 olmak üzere toplam yüzde 4 komisyon talep edilebiliyor. Bu komisyona ayrıca yüzde 20 oranında KDV de ekleniyor. Bu da ev almak isteyen vatandaşın cebinden ciddi bir ek ödeme çıkmasına neden oluyor.
DÜNYAYA GÖRE TÜRKİYE’DE DURUM NASIL?
Denge Değerleme tarafından yapılan uluslararası bir araştırmaya göre, Türkiye gayrimenkul alım-satım maliyetleri açısından dünya ortalamasının altında yer alıyor. 40 ülkeyi kapsayan çalışmaya göre küresel ortalama işlem maliyeti yüzde 11,7 seviyesindeyken, Türkiye bu oranın oldukça altında kalıyor.
Bazı ülkelerde ise alım-satım masrafları yüzde 10 ila yüzde 15’e kadar çıkabiliyor. Rusya gibi ülkelerde bu oran yüzde 26,5 seviyelerini bile bulabiliyor. Ayrıca noter masrafları, tapu ve kayıt ücretleri, avukatlık bedelleri ve damga vergisi gibi kalemler maliyeti daha da artırıyor.
KİM, HANGİ ÜLKEDE NE ÖDÜYOR?
İngiltere, Kanada, ABD, Avustralya, İsveç, İspanya gibi bazı ülkelerde emlak danışmanlığı ücreti sadece satıcı tarafından ödeniyor. Türkiye’de ise hem alıcıdan hem satıcıdan komisyon alınması yaygın. Kiralamalarda da benzer bir fark söz konusu. Yurt dışında komisyon genellikle ev sahibinden alınırken, Türkiye’de kiracı da bu ücreti ödemek zorunda kalıyor.
NEDEN DİKKAT ETMELİYİZ?
Ev satın alırken yalnızca taşınmazın fiyatına değil, ek masraflara da hazırlıklı olmak gerekiyor. Tapu harcı, komisyon, KDV ve diğer yasal giderler toplam maliyeti ciddi oranda yükseltebiliyor. Bu yüzden alım-satım öncesi tüm masrafları hesaplayarak adım atmak, sürpriz ödemelerle karşılaşmamak için büyük önem taşıyor.