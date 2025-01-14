Tapu Sahipleri ve Miras Yoluyla Tapu Sahibi Olanlar Dikkat! O Tarihe Kadar Geçersiz Olacak Kritik Süreç Başladı

2024-2028 STRATEJİK PLANI DEVREDE

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı 2024-2028 Stratejik Planı kapsamında, gayrimenkul sektörü ile ilgili birçok yenilik hayata geçirilecek. Üç boyutlu şehir modelleri yönetim bilgi sistemiyle, gayrimenkullerin büyüklüğü, cephesi, oda sayısı gibi tüm detaylar web ve mobil uygulamalar üzerinden vatandaşlara sunulacak.