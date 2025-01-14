Tapu Sahipleri ve Miras Yoluyla Tapu Sahibi Olanlar Dikkat! O Tarihe Kadar Geçersiz Olacak Kritik Süreç Başladı
Türkiye genelinde tapu işlemleri için yeni bir dönem başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, tüm tapu sahiplerinin gerekli belgeleri alması gerektiğini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Tarımsal faaliyetlerin düzenlenmesi amacıyla Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) önemli değişiklikler yapıldı. Bu düzenlemelerle çiftçilerin kayıt süreçleri, denetim yöntemleri ve sistemin güncellenmesine ilişkin esaslar yeniden tanımlandı.
KAYITLAR İPTAL EDİLECEK
Yeni düzenlemeye göre, taahhütname kapsamındaki arazilerin kayıtları uydu görüntüleri veya belirlenen tespit komisyonlarının yönlendirmeleriyle yapılacak. Ancak, hissedarlar veya mirasçılar bu arazilere itiraz ederse, itiraz edilen hisse oranına denk gelen alanların kayıtları iptal edilecek.
O TARİHE KADAR GEÇERSİZ OLACAK
Benzer şekilde, verasetten gelen hisselerle taahhütnameye dahil edilen arazilerde de itiraz durumunda aynı kurallar uygulanacak. İtiraz edilen alanlar, o üretim yılı itibariyle taahhütname süresinin sona ermesine kadar geçersiz sayılacak.
15 GÜNLÜK SÜRE VERİLDİ
Gerekli belgelerin temini için tapu sahiplerine 15 gün süre tanındı. Veraset yoluyla iştirak edilen ve taahhütname ile başvurulan arazilerde hissedarların veya mirasçıların yapacağı itirazlar, kayıtların geçerliliğini etkileyerek taahhütname süresi boyunca geçerli olacak. Mirasçılar dışındaki itirazlar ise sonraki süreçte değerlendirilmeyecek.
GAYRİMENKUL ALIM SATIMINDA YENİ DÖNEM
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, 2025 yılı itibariyle gayrimenkul işlemlerinde önemli bir adım atarak Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi'nin kurulacağını duyurdu. Bu merkez sayesinde, gayrimenkullerin gerçek değer üzerinden alım satımı yapılacak ve devletin vergi kaybının önüne geçilecek.
2024-2028 STRATEJİK PLANI DEVREDE
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı 2024-2028 Stratejik Planı kapsamında, gayrimenkul sektörü ile ilgili birçok yenilik hayata geçirilecek. Üç boyutlu şehir modelleri yönetim bilgi sistemiyle, gayrimenkullerin büyüklüğü, cephesi, oda sayısı gibi tüm detaylar web ve mobil uygulamalar üzerinden vatandaşlara sunulacak.
YENİ SİSTEM GELİŞMİŞ VERİLER SUNACAK
Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, yeni sistemin değer haritalarının oluşturulmasında kullanılacağını belirtti. Ayrıca, taşınmazların güneş enerjisi potansiyelinden gürültü tahminlerine kadar geniş bir yelpazede bilgi sunulabileceğini ifade etti. Özelmacıklı, bu sistemin bina stok takibi ve sorgulama süreçlerini de kolaylaştıracağını vurguladı.