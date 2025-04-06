Tapu Sahipleri İçin Son Viraja Girildi! Büyük Para Cezaları Yolda…

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre, belirtilen sınırı aşan mülk sahipleri için beyanname zorunlu. Süreyi kaçıranlar ise vergi kaybı cezası ve özel usulsüzlük cezası gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecek.