Tapu Sahipleri İçin Son Viraja Girildi! Büyük Para Cezaları Yolda…
2025 yılına ait kira gelir vergisi beyannamesi için geri sayım sona eriyor. 47 bin TL’lik istisna tutarını aşan konut ve işyeri sahiplerinin, elde ettikleri kira gelirlerini en geç 7 Nisan 2025 Pazartesi gününe kadar beyan etmeleri gerekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre, belirtilen sınırı aşan mülk sahipleri için beyanname zorunlu. Süreyi kaçıranlar ise vergi kaybı cezası ve özel usulsüzlük cezası gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecek.
BU DETAYLARA DİKKAT
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Avukat Elvan Kakıcı Şimşek, yalnızca tek konutu bulunan bazı mülk sahipleri ile belirli kriterleri sağlayan emeklilerin muafiyet kapsamında değerlendirilebileceğini ifade etti. Ancak, yanlış ya da eksik beyan durumlarında vergi cezası uygulanabileceğini hatırlatarak mülk sahiplerini dikkatli olmaya çağırdı.
BU SORUMLULUKLAR KİRACIYA AİT
İşyeri kira gelirlerinde ise farklı bir durum söz konusu. Şimşek, işyeri kiralarında stopaj sorumluluğunun kiracıya ait olduğunu belirtirken, bu durumun mülk sahipleri için ayrıca beyan yükümlülüğü doğurduğunu kaydetti.
SON TARİH 7 NİSAN
Vergi mükelleflerinin cezai yaptırımlarla karşılaşmamak için 7 Nisan tarihine kadar beyannamelerini eksiksiz bir şekilde iletmeleri gerekiyor.