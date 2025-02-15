Tapu Sahipleri İçin Son 16 Gün: Ödemeyene Gecikme Faizi Uygulanacak
Milyonlarca ev, arsa ve işyeri sahibini ilgilendiren emlak vergisi ödeme dönemi için geri sayım başladı. Türkiye genelinde tüm tapu sahiplerinin ödemek zorunda olduğu emlak vergisini zamanında ödemeyenlere aylık yüzde 4,5 oranında gecikme faizi uygulanacak. Peki emlak vergisi oranları ne kadar? Kimler emlak vergisi ödemeyecek? İşte tüm detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye genelinde tüm gayrimenkul sahiplerini ilgilendiren 2025 yılı emlak vergisi ödeme süreci için geri sayım başladı. 3 Mart'ta başlayacak olan emlak vergisinin ilk taksit dönemi, 2 Haziran'a kadar devam edecek. İkinci taksit ödemesi ise Kasım ayında başlayacak.
GECİKME FAİZİ UYGULANACAK
2025 yılında emlak vergisi oranları, geçtiğimiz yıla göre yüzde 21,96 oranında artış gösterdi. Bu artış, gayrimenkul sahiplerinin ödeyeceği vergi tutarını da doğrudan etkiledi. Her yıl iki kez ödemekle zorunlu olduğu emlak vergisini zamanında ödemeyen tapu sahiplerine aylık yüzde 4,5 oranında gecikme faizi uygulanacak.
EMLAK VERGİSİ ORANLARI
Emlak vergisi oranları, büyükşehirler ve diğer iller arasında farklılık gösteriyor. Büyükşehirlerde konutlar için binde 2, işyerleri için binde 4, arsalar için binde 6 ve araziler için binde 2 oranında vergi uygulanırken, diğer illerde bu oranlar yarı yarıya düşüyor. Büyükşehir olmayan illerde konutlar için binde 1, işyerleri için binde 2, arsalar için binde 3 ve araziler için binde 1 şeklinde uygulanacak.
KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDEMEYECEK?
Belirli şartları taşıyan mükellefler emlak vergisinden muaf tutulacak. Özellikle geliri olmayan emekliler, engelliler, gazi ve şehit yakınları gibi gruplar, belirli koşullar altında bu vergiyi ödemeyecek.
EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?
Emlak vergisi ödemeleri, genellikle belediyelerin internet siteleri üzerinden veya bankalar aracılığıyla yapılabiliyor. Bazı belediyeler, mobil uygulamalar üzerinden de ödeme imkanı sunuyor.