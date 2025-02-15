Tapu Sahipleri İçin Son 16 Gün: Ödemeyene Gecikme Faizi Uygulanacak

Türkiye genelinde tüm gayrimenkul sahiplerini ilgilendiren 2025 yılı emlak vergisi ödeme süreci için geri sayım başladı. 3 Mart'ta başlayacak olan emlak vergisinin ilk taksit dönemi, 2 Haziran'a kadar devam edecek. İkinci taksit ödemesi ise Kasım ayında başlayacak.

GECİKME FAİZİ UYGULANACAK

2025 yılında emlak vergisi oranları, geçtiğimiz yıla göre yüzde 21,96 oranında artış gösterdi. Bu artış, gayrimenkul sahiplerinin ödeyeceği vergi tutarını da doğrudan etkiledi. Her yıl iki kez ödemekle zorunlu olduğu emlak vergisini zamanında ödemeyen tapu sahiplerine aylık yüzde 4,5 oranında gecikme faizi uygulanacak.