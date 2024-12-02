Tapu Sahipleri İçin 15 Gün Süre Verildi: 31 Aralık'ta Sona Erecek
Tapusu olan milyonlarca çiftçi için Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam uyarıda bulundu. Sağlam, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 31 Aralık'ta sona ereceğini ve belirlenen tarihlerde 15 gün süreyle il/ilçe müdürlüklerinde askıya çıkarılacağını duyurdu.
Kaynak: İHA
2025 yılı ÇKS başvuruları hakkında açıklama yapan Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, 2025 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 1 Eylül ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.
Tapusu olan çiftçiler için, başvuruların e-Devlet üzerinden veya ilçe tarım müdürlükleri üzerinden yapılabileceğini belirten Sağlam, başvuruların ise 31 Aralık'ta sona ereceğini açıkladı.
İlk kez başvuru yapacak olan çiftçilerin doğrudan ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvuru yapması gerektiğini belirten Sağlam, "31 Aralık 2024 tarihinden sonra yeni edinilen veya kiralanan tarım arazilerine ilişkin ÇKS başvuruları 30 Haziran 2025 tarihine kadar yapılabilecek.
"Ayrıca, İntikali yapılmamış tarım arazilerine ait başvurular 30 Haziran 2025 tarihine kadar taahhütname ile yapılabilecek. Böylelikle arazilerde tüm hissedar alanlarının beyan edilmesi halinde taahhütnamede yer alan hissedar bilgileri istenmeyecek" diye konuştu.
15 GÜN SÜRE VERİLDİ
Taahhütnameye konu olan arazilere ilişkin kayıtların, 15-30 Temmuz tarihleri arasında 15 gün süreyle il/ilçe müdürlükleri ve muhtarlıklarda askıya çıkarılacağını söyleyen Sağlam, bu sürecin çiftçiler için önemine dikkat çekti.
Ayrıca, 2025 yılı ÇKS kaydı bulunan çiftçilerin, tarımsal arazilerdeki ürün alımını 15 Mart-15 Nisan tarihleri arasında güncelleyebileceklerini ve ikinci ya da üçüncü ürün ekimlerine ilişkin bilgileri 30 Haziran'a kadar beyan edebildiklerini ifade etti.