Tapu Sahipleri İçin 15 Gün Süre Verildi: 31 Aralık'ta Sona Erecek

15 GÜN SÜRE VERİLDİ

Taahhütnameye konu olan arazilere ilişkin kayıtların, 15-30 Temmuz tarihleri ​​arasında 15 gün süreyle il/ilçe müdürlükleri ve muhtarlıklarda askıya çıkarılacağını söyleyen Sağlam, bu sürecin çiftçiler için önemine dikkat çekti.

Ayrıca, 2025 yılı ÇKS kaydı bulunan çiftçilerin, tarımsal arazilerdeki ürün alımını 15 Mart-15 Nisan tarihleri ​​arasında güncelleyebileceklerini ve ikinci ya da üçüncü ürün ekimlerine ilişkin bilgileri 30 Haziran'a kadar beyan edebildiklerini ifade etti.