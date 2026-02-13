Tapu Sahipleri Dikkat: Başvurmayana Rekor Ceza Geliyor

Son 5 yılda gayrimenkul alım-satımı yapan ve tapuda satış bedelini gerçek değerin altında gösterdiği tespit edilen on binlerce kişiye tebligat gönderildi. Tebligatı alan kişilerin yasal sürenin son saatlerine gelindi. Başvurmayan iki kat ceza ile karşı karşıya kalabilir.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), son 5 yılda gayrimenkul alım-satımı yapan ve tapuda satış bedelini gerçek değerin altında gösterdiği ortaya çıkan on binlerce kişiye tebligat gönderdi. Uzmanlar, yasal süreyi kaçıranların indirim hakkını kaybederek yüzde 100 vergi ziyaı cezası ile karşı karşıya kalacağını belirtti.

TÜRKİYE GENELİNDE SIKI DENETİM

Türkiye genelinde tapu harcı yükünden kaçmak amacıyla konut veya iş yeri değerini gerçek piyasa değerinin altında beyan edenler, GİB'in sıkı takibine takıldı. Tapuda yüzde 4 oranındaki harcı az ödemek için eksik beyanda bulunanlara tebligatlar gitti.

​Yeni düzenlemeyle birlikte usulsüz beyan tespit edilenler için uygulanan vergi ziyaı cezası yüzde 25’ten yüzde 100’e çıkarıldı. Bu durum, vatandaşların eksik gösterilen verginin iki katına kadar ceza ile karşılaşabileceği anlamına geliyor.

İNDİRİM HAKKINI KAYBEDECEK

Tebligatı alan kişilerin savunma yapmak veya pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için tanınan Yasal sürenin bugün sonuna geliniyor. Bugün başvuru yapmayanlar, indirim hakkını tamamen kaybedecek ve cezalar doğrudan uygulanacak. Süresi içinde “pişmanlık başvurusu” yapanlar için ise indirimli ceza imkanı devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

