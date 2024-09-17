Tapu Sahipleri Bu Parayı Ödeyecek: Gözden Kaçıran Yandı

Vergi beyanında Önceki uygulamada 95 TL olan ceza, yeni düzenlemeyle 3.500 TL'ye çıkarıldı. Bu ceza, her yıl düzenli olarak verilmesi gereken beyanların yapılmaması durumunda uygulanacak.

3 BİN 500 LİRA CEZASI VAR

Eylül ayının başında yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, tapu alım-satım işlemleri, miras yoluyla intikal eden taşınmazlar ve diğer mülk edinme durumları ile ilgili beyanların ilgili belediyelere zamanında yapılmaması durumunda 3.500 TL ceza uygulanacak.

2 Ağustos tarihinde yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, geçmişte 95 TL olan ceza bedeli, yeni düzenlemeyle 3.500 TL'ye yükseltilmiş durumda. Her yıl beyanname verilmemesi durumunda bu ceza katlanarak uygulanacak.