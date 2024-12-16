Tapu Sahibi Olanlar Dikkat! Teminat Tutarları Sil Baştan Değişti, Bakanlık Devreye Girdi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kentsel dönüşümde teminat tutarlarının güncellenmesine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme, 6306 sayılı Kanun'un Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerle hayata geçirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik kapsamında, yönetmeliğin 13'üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasının (c) bendinde yer alan “yüzde 10” ibaresi “yüzde 6” olarak güncellendi. Bu değişiklikle, kentsel dönüşüm uygulamalarında teminat tutarları 4 puan düşürülmüş oldu.
ZORUNLU TEMİNAT DÜZENLEMESİ
Yeni düzenlemeye göre, riskli yapıların bulunduğu parsellerde, gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından kentsel dönüşüm uygulamalarına başlanacaksa, yapı ruhsatı alınmadan önce yapı yaklaşık maliyet bedelinin yüzde 6’sı oranında teminatın ilgili idareye verilmesi zorunlu hale getirildi.
İSTİSNALAR BELİRLENDİ
Düzenlemede bazı istisnalara da yer verildi. Buna göre, tek parsel üzerinde yer alan ve:
Bir bodrum katı dışında en fazla iki katlı olan,
Toplam yapı inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılar için,
parsel malikinin kendi yapısını inşa etmesi durumunda, inşaat tamamlanmadan üçüncü şahıslara satış yapılmaması şartıyla, yapı ruhsatı aşamasında teminat mecburiyeti aranmayacak. Bu durumun tapu kaydına belirtilmesi de zorunlu tutulacak.