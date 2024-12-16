Tapu Sahibi Olanlar Dikkat! Teminat Tutarları Sil Baştan Değişti, Bakanlık Devreye Girdi

İSTİSNALAR BELİRLENDİ

Düzenlemede bazı istisnalara da yer verildi. Buna göre, tek parsel üzerinde yer alan ve:

Bir bodrum katı dışında en fazla iki katlı olan,

Toplam yapı inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılar için,

parsel malikinin kendi yapısını inşa etmesi durumunda, inşaat tamamlanmadan üçüncü şahıslara satış yapılmaması şartıyla, yapı ruhsatı aşamasında teminat mecburiyeti aranmayacak. Bu durumun tapu kaydına belirtilmesi de zorunlu tutulacak.