Tapu Sahibi Olanlar Dikkat! Son Gün Açıklandı Büyük Cezası Var
Milyonlarca mülk sahibini ilgilendiren emlak vergisi ödemelerinde kritik süreç için geri sayım başladı. Emlak vergisi ödemelerini zamanında yapmayan mülk sahiplerini, gecikme faizi ve çeşitli cezalar bekliyor. Her yıl iki taksit halinde tahsil edilen emlak vergisinin son ödeme tarihi 30 Kasım olarak belirlendi. İşte detaylar…
Kaynak: Haber Merkezi
Emlak vergisi ödemelerinin son taksiti için mülk sahiplerine tanınan süre, Kasım ayı boyunca devam ediyor. 30 Kasım’a kadar ödemelerini yapmayanlar ise faiz ve cezalarla karşı karşıya kalabilirler. Vergi yükümlülüğü olan vatandaşların bu tarihi kaçırmamaları büyük önem taşıyor aksi takdirde geciken ödemeler ciddi maddi yaptırımlar doğurabilir.
EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?
Emlak vergisi borçlarını ödemek oldukça kolay. Vatandaşlar, belediyelere giderek bizzat ödeme yapabilecekleri gibi, birçok belediye tarafından sunulan online sistemler üzerinden de hızlıca ödeme gerçekleştirebilirler. E-Devlet sistemi aracılığıyla ilgili belediyeye erişim sağlayarak borç sorgulaması yapabilir ve ödeme işlemini tamamlayabilirsiniz. Ayrıca posta çeki, banka havalesi veya EFT yöntemleri de tercih edilebilecek ödeme seçenekleri arasında bulunuyor.
KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF?
Bazı vatandaş grupları, emlak vergisinden muaf tutuluyor. Gelir sahibi olmayanlar, engelli bireyler, gaziler, şehit aileleri ve emekliler, bu vergiden muafiyet hakkına sahipler. Ancak, muafiyet hakkından yararlanabilmek için ilgili belediyeye başvuru yapılması ve gerekli belgelerin teslim edilmesi gerekiyor. Başvuru yapılmadığı takdirde, vatandaşlar muafiyetten faydalanamayarak vergi ödemek zorunda kalabilirler.