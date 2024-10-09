Tapu Sahibi Olanlar Dikkat! Son Gün Açıklandı Büyük Cezası Var

Emlak vergisi ödemelerinin son taksiti için mülk sahiplerine tanınan süre, Kasım ayı boyunca devam ediyor. 30 Kasım’a kadar ödemelerini yapmayanlar ise faiz ve cezalarla karşı karşıya kalabilirler. Vergi yükümlülüğü olan vatandaşların bu tarihi kaçırmamaları büyük önem taşıyor aksi takdirde geciken ödemeler ciddi maddi yaptırımlar doğurabilir.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Emlak vergisi borçlarını ödemek oldukça kolay. Vatandaşlar, belediyelere giderek bizzat ödeme yapabilecekleri gibi, birçok belediye tarafından sunulan online sistemler üzerinden de hızlıca ödeme gerçekleştirebilirler. E-Devlet sistemi aracılığıyla ilgili belediyeye erişim sağlayarak borç sorgulaması yapabilir ve ödeme işlemini tamamlayabilirsiniz. Ayrıca posta çeki, banka havalesi veya EFT yöntemleri de tercih edilebilecek ödeme seçenekleri arasında bulunuyor.