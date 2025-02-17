Tapu Sahibi Olan Milyonları İlgilendiriyor! Emlak Vergi Ödemesi Başlıyor: Vergiden Muaf Olacaklar Belli Oldu
2025 yılı emlak vergisi birinci taksit ödemeleri 3 Mart Pazartesi günü başlıyor. Son ödeme tarihi 31 Mayıs olarak belirlenirken, ödemelerin gecikmesi durumunda aylık yüzde 4,5 oranında faiz uygulanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Emlak vergisi, iki taksitte ödenecek. İlk taksit ödemeleri 3 Mart’ta başlayacak ve 31 Mayıs’a kadar devam edecek. İkinci taksit ödemeleri ise Kasım ayında yapılacak. Mesken sahiplerinin çevre temizlik vergisi, su faturalarıyla birlikte tahsil edilirken, iş yerleri ve diğer kullanım alanlarına sahip binalar için çevre temizlik vergisi, doğrudan belediyelere ödenecek. Ödemeler, belediyelerden, e-Devlet sistemi üzerinden veya ilgili bankalar aracılığıyla yapılabilecek.
2025 YILINDA EMLAK VERGİSİ NE KADAR ARTACAK?
2025 yılında emlak vergisi tutarları, yüzde 43,93’lük yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde 21,97 oranında artırılacak. Örneğin, 1000 TL vergi ödeyen bir mükellef, bu yıl 1.200 TL ödeyecek.
GECİKME DURUMUNDA FAİZ UYGULANACAK
Emlak vergisinin zamanında ödenmemesi halinde aylık yüzde 4,5 gecikme faizi uygulanacak. Faiz ödememek için ilk taksitin en geç 2 Haziran’a kadar yatırılması gerekiyor.
EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF OLACAK?
Belirli koşulları sağlayan mükellefler emlak vergisinden muaf tutuluyor. Geliri olmayan emekliler, engelliler, gaziler ve şehit yakınları, belirli şartları taşımaları halinde bu vergiyi ödemekten muaf olabilirler. Muafiyetle ilgili detaylı bilgi almak için ilgili belediyelerle iletişime geçilmesi gerekiyor.