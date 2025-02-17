Tapu Sahibi Olan Milyonları İlgilendiriyor! Emlak Vergi Ödemesi Başlıyor: Vergiden Muaf Olacaklar Belli Oldu

Emlak vergisi, iki taksitte ödenecek. İlk taksit ödemeleri 3 Mart’ta başlayacak ve 31 Mayıs’a kadar devam edecek. İkinci taksit ödemeleri ise Kasım ayında yapılacak. Mesken sahiplerinin çevre temizlik vergisi, su faturalarıyla birlikte tahsil edilirken, iş yerleri ve diğer kullanım alanlarına sahip binalar için çevre temizlik vergisi, doğrudan belediyelere ödenecek. Ödemeler, belediyelerden, e-Devlet sistemi üzerinden veya ilgili bankalar aracılığıyla yapılabilecek.