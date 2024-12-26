Tapu Sahibi Herkesi İlgilendiriyor! Tapu Mirası Kalanlar Dikkat, Tüm Türkiye'de Başladı
Miras yoluyla edinilen taşınmaz ve araçların satışına ilişkin düzenlemeler, 12 Aralık 2024 tarihinde yürürlüğe girdi. Türkiye genelinde geçerli olacak bu yeni kurallar, mirasçılara kolaylık sağlamayı ve miras paylaşım süreçlerini daha hızlı ve sorunsuz bir hale getirmeyi hedefliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Miras kalan taşınmazların satışı için mirasçıların öncelikle mahkemeden veraset ilamı alması gerekiyor. Bu belge, mirasçıların taşınmaz üzerindeki haklarını resmi olarak belgelemelerine olanak tanıyor. Veraset ilamının alınmasının ardından şu belgelerle tapu devri işlemleri başlatılabiliyor:
Kimlik belgesi
Tapu senedi
Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (DASK)
Belgelerin eksiksiz şekilde hazırlanması, işlemlerin hızla tamamlanabilmesi açısından büyük önem taşıyor.
ARAÇ SATIŞINDA GEREKENLER
Miras yoluyla intikal eden araçların satışı da belirli prosedürlere tabi tutuluyor. Araç satışı için noter onaylı veraset belgesi alınması şart. Bu belge, araç üzerindeki hak sahipliğini kanıtlıyor. Ayrıca, araç satış sürecinde şu adımlar takip ediliyor:
Vergi borçlarının kontrol edilmesi ve ilişik kesme belgesi alınması,
Araç muayenesinin güncel olması,
Sigorta poliçelerinin geçerli olması.
Eksik belge ya da hatalı işlemler satış sürecinin aksamasına yol açabiliyor.
MİRASÇILAR ARASINDA UZLAŞMAZLIKLAR
Taşınmaz ya da araçların satışı için tüm mirasçıların onayı gerekiyor. Uzlaşma sağlanamaması durumunda mahkemeye başvuru yapılabiliyor. Mahkeme onayı ile gerçekleştirilen satışlardan elde edilen gelir, mirasçılar arasında eşit olarak paylaştırılıyor.
Yeni düzenleme, mirasçıların haklarını güvence altına almayı ve süreçleri kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu sayede mirasçılar arasında anlaşmazlıkların azaltılması ve hukuki engellerin ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Miras paylaşımında yaşanan sorunların çözümüne yönelik bu adım, mirasçıların haklarını koruyarak daha şeffaf bir süreç sunuyor.