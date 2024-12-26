Tapu Sahibi Herkesi İlgilendiriyor! Tapu Mirası Kalanlar Dikkat, Tüm Türkiye'de Başladı

ARAÇ SATIŞINDA GEREKENLER

Miras yoluyla intikal eden araçların satışı da belirli prosedürlere tabi tutuluyor. Araç satışı için noter onaylı veraset belgesi alınması şart. Bu belge, araç üzerindeki hak sahipliğini kanıtlıyor. Ayrıca, araç satış sürecinde şu adımlar takip ediliyor: