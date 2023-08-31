Tapu sahibi herkese duyuru yapıldı: Yeni dönem başlıyor

Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklarla ilgili yeni karar geldi. Düzenleme, milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor.

Son Güncelleme:
Tapu sahibi herkese duyuru yapıldı: Yeni dönem başlıyor - Resim: 1

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la birlikte yeni düzenlemeler hayata geçirilecek.

1 12
Tapu sahibi herkese duyuru yapıldı: Yeni dönem başlıyor - Resim: 2

Buna göre, ticari davalardan, konusu bir miktar para olan alacak, tazminat, itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarında dava açılmadan önce yeni bir şart koşulacak.

2 12
Tapu sahibi herkese duyuru yapıldı: Yeni dönem başlıyor - Resim: 3

Tarafların önce arabulucuya başvurmuş olması dava şartı olacak. Bu düzenleme 1 Eylül 2023'te yürürlüğe girecek.

3 12
Tapu sahibi herkese duyuru yapıldı: Yeni dönem başlıyor - Resim: 4

Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan kaynaklanan uyuşmazlıklar, komşu hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması şartı aranacak.

4 12