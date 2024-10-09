Tapu Mirası Tümden Değişiyor Süreyi Kaçıran Mirası Alamayacak: Evlenmeden de Sevgiliye Miras Hakkı Doğuyor

MİRAS SÖZLEŞMESİNDE YENİLİK

Miras Sözleşmeleri: Yeni yasalarla birlikte miras sözleşmeleri Yunan hukukuna girecek. Bu, bireylerin hayattayken mirasın nasıl paylaştırılacağını belirlemelerine olanak tanıyacak.

Maddi Olmayan Miras Hakları: İşletme adı, marka ve ticari haklar gibi maddi olmayan miras haklarının devriyle ilgili düzenlemeler yapılacak. Bu, işletme sahiplerinin haklarını kime bırakacaklarına daha esnek bir şekilde karar verebilmelerini sağlayacak.