Tapu Mirası Tümden Değişiyor Süreyi Kaçıran Mirası Alamayacak: Evlenmeden de Sevgiliye Miras Hakkı Doğuyor
Hemen hemen herkesi ilgilendiren mirasla ilgili değişen sistem ve düzenlemeler hayatımıza girmeye devam ediyor. Evlilik bağı olmadan birlikte yaşayan milyonları ilgilendiren yeni bir kanun hayata geçirilecek. İşte ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Yunanistan Adalet Bakanlığı, miras hukuku ve vasiyetnameler konusunda kapsamlı değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Mevcut yasaların günümüz koşullarına uygun olmaması ve aile yapısındaki değişiklikler nedeniyle uzun süredir beklenen düzenlemeler, yaklaşık 80 yıl sonra hayata geçirilecek. Yeni yasalar, mirasla ilgili hak ve süreçleri yeniden şekillendirecek.
EVLİLİK OLMADAN DA MİRAS BIRAKILABİLECEK
Yunan basınında yer alan haberlere göre, yapılacak temel değişiklikler arasında şunlar öne çıkıyor...
Hayat Arkadaşlarına Miras Hakkı: Yeni düzenlemeyle, yasal eşlerin yanı sıra hayat arkadaşları da miras hakkına sahip olacak. Resmi evlilik bağı olmayan, ancak uzun süre birlikte yaşayan kişiler de mirastan pay alabilecek.
Yaşlı Ebeveynlerin Miras Hakkının Kaldırılması: 80 yaş ve üzerindeki ebeveynler, çocuklarının vefatı durumunda miras hakkına sahip olamayacak. Bu değişiklik, mirasın eşlere ve çocuklara geçişini kolaylaştırmayı hedefliyor.
MİRAS SÖZLEŞMESİNDE YENİLİK
Miras Sözleşmeleri: Yeni yasalarla birlikte miras sözleşmeleri Yunan hukukuna girecek. Bu, bireylerin hayattayken mirasın nasıl paylaştırılacağını belirlemelerine olanak tanıyacak.
Maddi Olmayan Miras Hakları: İşletme adı, marka ve ticari haklar gibi maddi olmayan miras haklarının devriyle ilgili düzenlemeler yapılacak. Bu, işletme sahiplerinin haklarını kime bırakacaklarına daha esnek bir şekilde karar verebilmelerini sağlayacak.
ZAMAN SINIRLAMASI GETİRİLECEK
Miras Haklarının Süre Sınırlaması: Mirasla ilgilenmeyen kişilerin haklarına zaman sınırlaması getirilecek. Yurtdışında yaşayan Yunan vatandaşları ve çocukları bu düzenlemeden etkilenecek.
Dijital Vasiyetnameler: Geleneksel el yazısıyla yazılan vasiyetnameler yerine dijital vasiyetnameler kullanılacak. Noter tarafından düzenlenip kaydedilen bu vasiyetnameler, mirasçılar arasındaki hukuki uyuşmazlıkları ve el yazısı vasiyetnamelerin güvenilirliği sorunlarını ortadan kaldıracak.