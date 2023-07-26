Tapu mirasçısı olan herkesi ilgilendiriyor: Yeni gelişme
Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiren hisseli tapu satışında dikkat edilmesi gereken konular açıklanırken, tapu mirasçısı olduğunuzu öğrenmek için bilinmesi gereken adımlar da netleşti.
Mirasın payının kardeşe devri için noter onaylı bir sözleşmeye gerek yoktur. Miras payının kardeşe devredilmesi hususunda kardeşler arasında yazılı bir sözleşme yapılması ve her iki tarafın imzalaması yeterlidir.
Hisseli tapu sahibi olan vatandaşlar tapu satışı için çözüm yolları arıyor. Birden fazla kişinin ortak olduğu hisseli tapularda hisse sahiplerinin ortak karar vermesiyle tapunun devri gerçekleşebiliyor.
Hisseli tapuların satışı için hisse sahiplerinin ortak karar alması ve tapuda hazır bulunması gerekir. Tapu devri için avukata vekalet verilebilir. Hisseli tapu alırken ise Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri tamamlanmalı, sınırlar belirlenmeli ve parseller tespit edilmelidir.
Ayrıca, miras kalan bir evin kardeşlere devri için yazılı bir sözleşme yapılması yeterlidir. Hisseli tapuların satışı için öncelikle hissedarların ortak karar alması gerekmektedir. Tapuda hazır bulunmaları ve tapu devri işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekir.