Tapu için bir dönem resmen sona eriyor: Evi ve arsası olanlar dikkat
Gayrimenkul satışında yeni dönem başlıyor. Bununla birlikte tapu için bir dönem resmen sona eriyor. Evi ve arsası olanlar dikkat.
Gayrimenkul alım-satım trafiğinde yaşanan artış özellikle büyükşehirlerdeki tapu dairelerinde yoğunluğa neden oluyor, kimi dönemlerde randevu alınamıyordu.
Bu nedenle tapudaki yoğunluğun azaltılması amacıyla yeni bir uygulama ihtiyacı ortaya çıktı. Artık noterlerde sadece konut değil, ofis, dükkân, arsa ve tarla gibi ‘tüm taşınmazların’ alım-satım işlemi yapılacak.
Gelişmeyle birlikte ortaya çıkan sorular ve yanıtları şöyle:
NEREYE NASIL BAŞVURU YAPILACAK?
Notere randevusuz gidilmesi mümkün değil. Satış işlemini noterden yapmak isteyenler Türkiye Noterler Birliği’nin ‘e-randevu/başvuru’ uygulamasından e-Devlet kapısını kullanarak başvuru yapacak.
Başvuru esnasında, satışı yapılacak taşınmaz seçilecek. Türkiye Noterler Birliği Bilgi Sistemi’ne (TNBBS), tarafların bilgileri, taşınmazın emlak vergi değeri ile taraflar arasında belirlenen satış bedeli gibi bilgiler işlenecek ve belgeleri yüklenecek. (Yüklenen belgelerin asılları, randevu tarihi ve saatinde ibraz edilecek.) Ayrıca işlemin yapılacağı noterlik de başvuru aşamasında seçilecek.