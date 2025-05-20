Tansiyon Yükseldi! Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? Yükseliş Sürüyor mu? İşte 20 Mayıs Fiyatları...

Haftaya yukarı yönlü hareketle başlayan dolar ve euro bugün güne nasıl başladı? Dün 38,8860 liradan satışa çıkarılan dolar bugün 38,8438 liradan satışa çıkarıldı. Dün 43,5529 liradan satışa çıkarılan euro ise 43,7048 liradan satışa çıktı.

Tansiyon Yükseldi! Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? Yükseliş Sürüyor mu? İşte 20 Mayıs Fiyatları...

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler ve ABD'nin diğer ülkelerle olan müzakereleri sürerken küresel piyasalardaki karışık seyir devam ediyor.

Uzun süredir yükselişte olan dolar ve euro, yeni haftaya da yukarı yönlü hareketle başlamıştı. DolaR dün 38,8860 liradan satılırken, euro da 43,5529 liradan satışa çıkarılmıştı.

Tansiyon Yükseldi! Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? Yükseliş Sürüyor mu? İşte 20 Mayıs Fiyatları... - Resim : 1

İstanbul serbest piyasada dolar bugün güne 38,8330 liradan, euro ise 43,7560 liradan başladı. Serbest piyasada 38,8310 liradan alınan dolar, 38,8330 liradan satılıyor. 43,7540 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 43,7560 lira olarak belirlendi. Cuma günü doların satış fiyatı 38,8270 lira, avronun satış fiyatı ise 43,4300 lira olmuştu.

Tansiyon Yükseldi! Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? Yükseliş Sürüyor mu? İşte 20 Mayıs Fiyatları... - Resim : 2

Öte yandan tarifelerin ABD ekonomisi üzerindeki etkilerine yönelik belirsizlikler temel risklerden olmayı sürdürürken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin tarifelerin etkilerine yönelik açıklamaları da yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor.

Tansiyon Yükseldi! Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? Yükseliş Sürüyor mu? İşte 20 Mayıs Fiyatları... - Resim : 3

DOLAR’DA SON TABLO

Alış: 38,8274 Satış: 38,8438

EURO

Alış: 43,6339 Satış: 43,7048

Dolar ve Euroda Tansiyon YükseldiDolar ve Euroda Tansiyon YükseldiEkonomi

Bu Hafta En Çok Hangisi Kazandırdı? Altın, Dolar, Euro, Borsa...Bu Hafta En Çok Hangisi Kazandırdı? Altın, Dolar, Euro, Borsa...Ekonomi

Kaynak: Haber Merkezi

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