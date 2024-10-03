Tanesi 100 TL'den Satılıyor! Bir Ağaçtan 70 Bin TL Para Bırakıyor
Ülkemizde son yıllarda popülerliği artan avakado, sağlıklı beslenme trendleriyle birlikte tüketimi de oldukça artmış durumda.
. Avakado, içerdiği sağlıklı yağlar ve besin değerleriyle dikkat çekerken, aynı zamanda ekonomik olarak da önemli bir ürün haline gelmiştir. Son zamanlarda yapılan araştırmalar ise avakadonun sadece sağlıklı bir besin kaynağı olmakla kalmayıp aynı zamanda ekonomiye de katkı sağladığını ortaya koymaktadır.
Ülkemizde avakado yetiştiriciliği yapan birçok çiftçi, bu meyveden elde ettikleri gelirle geçimlerini sağlamaktadır. Özellikle Akdeniz bölgesinde yetiştiriciliği yapılan avakado, yüksek verimliliği ve karlılığı ile dikkat çekmektedir. Bir avakado ağacının yıllık geliri ortalama olarak 70 bin TL'ye kadar çıkabilmektedir. Bu durum, avakado yetiştiriciliğinin ekonomik açıdan da oldukça cazip bir sektör olduğunu göstermektedir.
Avokado Nasıl Yetiştirilir?
Avokado ağacı yetiştirmede bazı püf noktalara dikkat etmek gerekir. Avokado ağacı bolca güneş gören, ılıman iklim yapısına sahip yerlerde rahatlıkla yetişir. Bu sebeple meyvenin aşırı rüzgâr ve don olan bir yerde yetişmesi zordur.
Avokado ağacının toprağı da önemlidir. Meyvenin dikiminde en iyi toprak, minimum 1m derinliğinde, yüksek drenajlı ve verimli alüvyon topraktır.
Avokado ağacını yetiştirirken bazı püf noktalara dikkat etmek gerekir. Avokado ağacı ılıman iklim koşullarında, yüksek verimli alüvyon toprakta yetişebilir. Avokado bitkisi 6-6,5 civarında PH seviyesine sahip nötr ve hafif asidik toprakları sever.
Avokadoyu bahçede yetiştirmek isteyenler, meyvenin güneş gören bir yerde olmasına dikkat etmelidir. Ağacı sularken ise toprağın yeterli düzeyde nemli kalmasına dikkat etmek gerekecektir. Toprak kurumaya başladığında su vermek iyi olacaktır.
Ne Kadar Sürede Meyve Verir?
Avokado bitkisini yetiştirmek sabır işidir. Bu sebeple aceleye getirmeniz kötü sonuçlar doğurabilir. Avokado yıllar sonra vermeye başlayacaktır. Bugün evinize veya bahçenize ekeceğiniz avokado bitkisi, yaklaşık 5 yıl sonra meyve vermeye başlayacaktır.
Bazı durumlarda ise avokado 3'üncü yılında meyve verebilir. Bitki 7-8 yaşına geldiğinde ise maksimum verim seviyesine ulaşır.