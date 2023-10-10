Tamamlayıcı Emeklilik Sisteminde yeni detaylar ortaya çıktı: Kıdem tazminatı ayrıntısı dikkat çekiyor
Tamamlayıcı emeklilik, bireyselden farklı olarak şirket veya kurum bünyelerinde çalışanlar için fonlar aracılığıyla oluşturulacak.
Orta Vadeli Programda yer alan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi çalışmasında sona yaklaşıldığı belirtildi.
Çalışanın maaşından yüzde 3 kesinti yapılması planlanırken, işçi konfederasyonlarının 'kırmızı çizgimiz' dediği kıdem tazminatında değişiklik olmayacağı ifade edildi.
Sabah gazetesinin haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ni gelecek yıl yaşama geçirmeyi planlıyor.
Orta Vadeli Program'da yer alan takvime göre, ikinci basamak emeklilik sistemine ilişkin kanuni düzenleme 2024'ün son çeyreğinde tamamlanacak.
Otomatik katılım sisteminin işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi kurulacak.
Türkiye'de kamu emeklilik ve üçüncü basamakta yer alan BES uygulanıyor. TES ikinci basamak emeklilik sistemi olarak kurgulanıyor.
Yeni modelle işverenin desteğinin olacağı iddia ediliyor. Tamamlayıcı emeklilik, bireyselden farklı olarak şirket veya kurum bünyelerinde çalışanlar için fonlar aracılığıyla oluşturulacak.
BES'te olduğu gibi çalışanın maaşından yüzde 3 kesinti yapılacak, işveren de aynı oranda katkı sağlayacak, devletin ise yüzde 30 katkı sağlaması öngörülüyor.
Sisteme katkı sağlayacak işverenlere bazı destekler de verilecek.
FONDA BİRİKECEK
Çalışan, işveren, devlet tarafından çalışanın bireysel hesabına yapılacak nakdi kaktılar emeklilik yatırım fonlarında yatırıma yönlendirilecek.
Bu fonların seçimi, birimin fonlar arasında dağılımına ise çalışan karar verebilecek. Birikimler emeklilik yatırım fonları aracılığıyla değerlendirilecek.
KIDEM TAZMİNATI DETAYI
Orta Vadeli Program’ın açıklanmasının ardından kıdem tazminatına yönelik tartışmalar başlamıştı.
Daha önce defalarca kaldırılmaya çalışılan kıdem tazminatı konusunda işçi konfederasyonları 'kırmızı çizgimiz' diyor ve genel grev sebebi sayıyor. Sendikalardan gelen tepkilerin ardından Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nde kıdem tazminatına ilişkin bir düzenleme olmadığı iddia edildi.
60 YAŞ DETAYI
Tamamlayıcı emeklilikte yaşın 60 olması ön plana çıkıyor. Çalışan emeklilik yaşı geldiğinde Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli olacak, ayrıca 60 yaşına geldiğinde TES kapsamında ikinci emekli aylığını alacak.
İki emekli aylığı da herhangi bir kesinti, oransal azalma olmadan alınabilecek.
On yıl çalışana da 25 yıl çalışana da 60 yaşını doldurduğunda fon hesabındaki prime göre ödeme yapılacak.
Kaynak: Sabah