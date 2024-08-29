Tam Yüzde 35 Zam Geldi: Karar Resmen Onaylandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından onaylanan yeni tarifeye göre, resmi okullarda 0-3 kilometre mesafedeki servis ücreti 1.740 TL, özel okullarda ise 2.490 TL olarak belirlendi.

UKOME'nin güncel düzenlemesiyle, resmi okullarda 3-6 kilometre için servis ücreti 1.820 TL, 6-9 kilometre için 1.910 TL, 9-13 kilometre için 1.980 TL olarak uygulanacak. 13 kilometre üzerindeki her kilometre için ek 14 TL alınacak ve rehber personel ücreti 700 TL olarak belirlenmiş durumda.