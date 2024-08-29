Tam Yüzde 35 Zam Geldi: Karar Resmen Onaylandı
Antalya'da 2024/2025 eğitim öğretim dönemi için okul servis ücretlerinde yüzde 35 oranında artış yapıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından onaylanan yeni tarifeye göre, resmi okullarda 0-3 kilometre mesafedeki servis ücreti 1.740 TL, özel okullarda ise 2.490 TL olarak belirlendi.
UKOME'nin güncel düzenlemesiyle, resmi okullarda 3-6 kilometre için servis ücreti 1.820 TL, 6-9 kilometre için 1.910 TL, 9-13 kilometre için 1.980 TL olarak uygulanacak. 13 kilometre üzerindeki her kilometre için ek 14 TL alınacak ve rehber personel ücreti 700 TL olarak belirlenmiş durumda.
Özel okullarda ise 0-3 kilometre için ücret 2.490 TL, 3-6 kilometre için 2.565 TL, 6-9 kilometre için 2.690 TL, 9-12 kilometre için 2.840 TL olacak. 12-15 kilometre arası 2.930 TL ve 15 kilometre üzerindeki her kilometre için 15 TL ek ücret alınacak; rehber personel ücreti ise 700 TL olarak uygulanacak.
Tüketici Konfederasyonu Genel Başkanı İbrahim Güllü, bu fiyatların üst sınır olduğunu ve velilerin bu tavan fiyatların üzerinde ödeme yapmamaları gerektiğini vurguladı.
Güllü, "Servis ücretleri büyükşehir belediyeleri tarafından belirlenen UKOME'ler tarafından tavan fiyat olarak belirlenmiştir. Bu fiyatların üzerinde ücret alınamaz" dedi. Ayrıca, ilkokul ve ortaokul seviyesindeki araçlarda rehber bulundurma zorunluluğunun yasal olduğunu belirtti.