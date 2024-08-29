Tam Yüzde 35 Zam Geldi: Karar Resmen Onaylandı

Antalya'da 2024/2025 eğitim öğretim dönemi için okul servis ücretlerinde yüzde 35 oranında artış yapıldı.

Tam Yüzde 35 Zam Geldi: Karar Resmen Onaylandı - Resim: 1

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından onaylanan yeni tarifeye göre, resmi okullarda 0-3 kilometre mesafedeki servis ücreti 1.740 TL, özel okullarda ise 2.490 TL olarak belirlendi.

UKOME'nin güncel düzenlemesiyle, resmi okullarda 3-6 kilometre için servis ücreti 1.820 TL, 6-9 kilometre için 1.910 TL, 9-13 kilometre için 1.980 TL olarak uygulanacak. 13 kilometre üzerindeki her kilometre için ek 14 TL alınacak ve rehber personel ücreti 700 TL olarak belirlenmiş durumda.

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Tam Yüzde 35 Zam Geldi: Karar Resmen Onaylandı - Resim: 2

Özel okullarda ise 0-3 kilometre için ücret 2.490 TL, 3-6 kilometre için 2.565 TL, 6-9 kilometre için 2.690 TL, 9-12 kilometre için 2.840 TL olacak. 12-15 kilometre arası 2.930 TL ve 15 kilometre üzerindeki her kilometre için 15 TL ek ücret alınacak; rehber personel ücreti ise 700 TL olarak uygulanacak.

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Tam Yüzde 35 Zam Geldi: Karar Resmen Onaylandı - Resim: 3

Tüketici Konfederasyonu Genel Başkanı İbrahim Güllü, bu fiyatların üst sınır olduğunu ve velilerin bu tavan fiyatların üzerinde ödeme yapmamaları gerektiğini vurguladı.

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Tam Yüzde 35 Zam Geldi: Karar Resmen Onaylandı - Resim: 4

Güllü, "Servis ücretleri büyükşehir belediyeleri tarafından belirlenen UKOME'ler tarafından tavan fiyat olarak belirlenmiştir. Bu fiyatların üzerinde ücret alınamaz" dedi. Ayrıca, ilkokul ve ortaokul seviyesindeki araçlarda rehber bulundurma zorunluluğunun yasal olduğunu belirtti.

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