Tam 52’nci Denemede Verim Patladı, Yeni Gelir Kapısı Açıldı: Sözleşmeli Ekiliyor, 4 Ayda Hasat Ediliyor
Siirt’te başlatılan “Sözleşmeli Böğürtlen Projesi” ile yüksek rakımlarda yapılan 52'üncü deneme üretimlerinden başarılı sonuçlar elde edildi. Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şanverdi, "Çok güzel verim alıyoruz" diyerek projenin çiftçilere yeni bir gelir kapısı olacağını vurguladı.
Kaynak: AA
Siirt’te tarımsal çeşitliliği artırmak ve çiftçilere alternatif gelir kaynakları sunmak amacıyla yürütülen “Sözleşmeli Böğürtlen Projesi” kapsamında, yüksek rakımlı bölgelerde yapılan deneme üretimlerinden olumlu sonuçlar alındı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi iş birliğinde başlatılan projeye 34 milyon liralık hibe desteği sağlandı. Siirt merkezi ile Pervari, Baykan, Şirvan, Eruh ve Kurtalan ilçelerinde toplam 250 dönüm alanda böğürtlen üretimi hedefleniyor.
TAM 52 FARKLI DENEME ÜRETİMİ YAPILDI
Mart ayının başında başlayan çalışmalar kapsamında Pervari’nin 1200 rakımlı Beğendik beldesi, Ayvalıbağ ve Gölgeli köyleri ile 1400 rakımlı Yeniaydın ve Ormandalı köyleri ve 1800 rakımlı Gökçekoru köyü Göl mezrasında olmak üzere 10'dan fazla noktada 52 farklı deneme üretimi gerçekleştirildi.
Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şanverdi’nin teknik ekibiyle birlikte sahada yaptığı incelemelerde, farklı yüksekliklerde yapılan üretimlerin başarılı sonuçlar verdiği tespit edildi.
“BÖLGEMİZDE BÜYÜK BİR POTANSİYEL VAR”
Şanverdi, yüksek rakımlarda yapılan üretimlerin meyve kalitesi, fide gelişimi ve çiçeklenme açısından başarılı olduğunu belirterek, “Bu ürünlerin bölge iklimine adaptasyonu oldukça iyi. Özellikle Pervari'de böğürtlenin yanı sıra ahududu, aronya ve yaban mersini gibi farklı meyvelerle denemelerimiz sürüyor. Aldığımız sonuçlar çok umut verici” ifadelerini kullandı.
HEDEF 600 TON ÜRETİM
Kurtalan'da şu anda yaklaşık 230 dekarlık alanda yıllık 318 ton böğürtlen üretildiğini belirten Şanverdi, 2026 yılında bu rakamı 600 tona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca, 2025 yılı içerisinde 250 dekarlık proje alanının 600 dekara yükseltilmesi planlanıyor.
SÖZLEŞMELİ ÜRETİM MODELİYLE 4 AYDA HASAT EDİLİYOR
Projeyle birlikte üreticiler sözleşmeli tarım modeliyle çalışacak. Bu sayede, ürünlerin pazarlanmasında herhangi bir sorun yaşanmayacak. Şanverdi, "Her rakımda üretim yaparak hasat süresini 3-4 aya yaymayı hedefliyoruz. 1000 tonun üzerinde bir üretime ulaşacağımıza inanıyoruz. GAP İdaresi de verim sonuçlarına göre desteklerini artırabilir” dedi.
2026’YA GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ BEKLENİYOR
Bu yıl yapılacak analizler ve alınacak veriler ışığında, 2026 yılı için planlanan projelerin daha sağlam temeller üzerine kurulacağını vurgulayan Şanverdi, böğürtlen üretiminin Siirt tarımına yeni bir soluk getireceğini ifade etti. Proje ile bölgedeki üreticiler için sürdürülebilir ve kazançlı bir tarım modeli hedefleniyor.