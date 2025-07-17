Tam 52’nci Denemede Verim Patladı, Yeni Gelir Kapısı Açıldı: Sözleşmeli Ekiliyor, 4 Ayda Hasat Ediliyor

2026’YA GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ BEKLENİYOR

Bu yıl yapılacak analizler ve alınacak veriler ışığında, 2026 yılı için planlanan projelerin daha sağlam temeller üzerine kurulacağını vurgulayan Şanverdi, böğürtlen üretiminin Siirt tarımına yeni bir soluk getireceğini ifade etti. Proje ile bölgedeki üreticiler için sürdürülebilir ve kazançlı bir tarım modeli hedefleniyor.