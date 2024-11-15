Tam 4 Katı Bekleniyor! Zeytinyağı Fiyatları Düşecek mi?
Zeytin üretiminde bu yıl hem Türkiye'de hem de dünya genelinde beklenenin çok üzerinde bir rekolte gerçekleşmesi bekleniyor. Rekoltedeki artışın zeytinyağı fiyatlarını da etkilemesi gündemde.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'de zeytinyağı üretiminin, ortalama tüketime kıyasla 4 kat fazla olması öngörülüyor. Zeytinyağı üretiminde beklenen bol üretimin, zeytinyağı fiyatlarını da düşürmesi bekleniyor.
HASAT BU YIL ERKEN BAŞLADI
Zeytin hasadı Türkiye’de ve dünyada bu yıl erken dönemde başladı ve ilk verilere göre rekolte beklentilerin çok üzerinde. Hem İspanya, İtalya hem de Türkiye, zeytinyağı üretiminin başkenti olarak, geçtiğimiz yıla göre daha yüksek verim bekliyor.
4 KAT FAZLA REKOLTE BEKLENİYOR
Sektör temsilcilerine göre, Türkiye’de bu yıl zeytinyağı üretiminin 475 bin ton civarında olması bekleniyor. Buna karşılık, 80 milyonluk nüfus için yıllık zeytinyağı tüketimi 120 bin ton olarak öngörülüyor. Bu durumda, üretimin tüketimi dört kat aşması tahmin ediliyor.
FİYATLAR DÜŞECEK Mİ?
Zeytin üretimindeki bolluk, zeytinyağı fiyatlarının düşmesine neden olacak gibi görünüyor. Avrupa'da sezon başında 8 euroya kadar yükselen zeytinyağı fiyatı, 5 euro seviyelerine kadar geriledi. Türkiye iç piyasasında da vatandaşlar, zeytinyağını geçen yıla göre daha uygun fiyatlarla alabilecek.
250-400 LİRA ARALIĞINDA FİYATLANMA BEKLENİYOR
Ocak ayında, market raflarında kaliteli zeytinyağlarının 250 TL civarında satılması bekleniyor. Butik üreticilerin ürettiği soğuk sıkım zeytinyağlarının ise 400 TL civarında satışa sunulması öngörülüyor.