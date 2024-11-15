Tam 4 Katı Bekleniyor! Zeytinyağı Fiyatları Düşecek mi?

Türkiye'de zeytinyağı üretiminin, ortalama tüketime kıyasla 4 kat fazla olması öngörülüyor. Zeytinyağı üretiminde beklenen bol üretimin, zeytinyağı fiyatlarını da düşürmesi bekleniyor.

HASAT BU YIL ERKEN BAŞLADI

Zeytin hasadı Türkiye’de ve dünyada bu yıl erken dönemde başladı ve ilk verilere göre rekolte beklentilerin çok üzerinde. Hem İspanya, İtalya hem de Türkiye, zeytinyağı üretiminin başkenti olarak, geçtiğimiz yıla göre daha yüksek verim bekliyor.