Taksitleri Unutmayın! MTV ve Gelir Vergisinde Son Gün Yarın: İşte Ödeme Yolları

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan milyonlarca araç sahibini ve gelir vergisi mükellefini ilgilendiren kritik hatırlatma geldi. 2026 MTV ve geçen yılın gelir vergisi ikinci taksit ödemelerinde son viraja girildi. Yarın mesai bitimine kadar ödeme yapmayanlara gecikme zammı uygulanacak. Gelir İdaresi Başkanlığı, ödemelerin Dijital Vergi Dairesi, e-Devlet ve anlaşmalı bankalar üzerinden yapılabileceğini belirtirken, internet dolandırıcılarına karşı sahte site uyarısında da bulundu.

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Taksitleri Unutmayın! MTV ve Gelir Vergisinde Son Gün Yarın: İşte Ödeme Yolları
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2026 yılına ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve 2025 yılında elde edilen kazançlara yönelik Gelir Vergisi mükellefleri için yasal sürenin sonuna gelindi.

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruda, söz konusu vergilerin ödeme süreçlerine ilişkin bilgi verildi. Buna göre, 2026 yılına ilişkin MTV ve 2025'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödenme süresi yarın sona eriyor.

ŞİFRESİZ ÖDEME KOLAYLIĞI

Taksit ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar gibi alternatif ödeme kanallarından yapılabiliyor. Mükellefler, MTV ödemelerini Dijital Vergi Dairesi'nden şifreye ihtiyaç duymadan, plaka, TC kimlik numarası ile tescil veya sahiplik belgesi tarihi bilgilerinden birini girerek gerçekleştirebiliyor.

ÖDEMELER HANGİ KANALLARDAN YAPILABİLİYOR?

PTT iş yerlerinden ve vergi dairelerinden de ödeme imkanı bulunuyor. İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması önem taşıyor.

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Kaynak: AA

Etiketler
MTV Gelir Vergisi Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)
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