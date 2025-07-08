Taksilerde POS Oyunu: Kartla Ödeyen Yandı! Farkında Olmadan Kesinti Yapılıyor

HER GÜN 3 MİLYON YOLCULUK, 900 BİN KARTLI ÖDEME

Türkiye genelinde günde ortalama 3 milyon taksi yolculuğu yapıldığı tahmin ediliyor. Bu yolculukların üçte biri kartla ödeniyor. Günlük 900 bin kartlı ödeme üzerinden yapılan yüzde 10'luk kesintinin, her gün 2.5 ila 3 milyon TL arasında kayba yol açtığı hesaplanıyor. Aylık bazda bu rakam 75-90 milyon TL’yi, yıllık ise 1 milyar TL’yi aşıyor.