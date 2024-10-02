Taksicilerin Yeni Bahanesi! Yolcu Seçmenin Yeni Adı ‘Uygulamadan Çağrıldı…’ Ne Kural Ne Ceza Dinlediler, Birbirlerinden Bile Şikayetçiler

Müşteri almamak için bahane üreten taksicilerin yeni taktiği bu! ‘Uygulama üzerinden yolcu almaya geldim. Seni alamam…’

İstanbul’un en merkezi noktalarında bekleyen bazı taksicilerin yabancı müşteri almak için yerli müşterileri geri çevirmeleri artık bilindik bir tablo. Değişim saati, kısa mesafe gibi bahanelere şimdi ‘taksi uygulaması üzerinden çağırıldım bahanesi eklendi.

TAKSİCİ TAKSİCİDEN ŞİKAYETÇİ

Duruma müşteriler tepkili. Bazı taksiciler de yapılanın yanlış olduğu kanaatinde. ATV Ana Haber’e konuşan bir taksici, ‘Normal çağırsan gelmez. Vicdanına kalmış. Pazarlık edip götürüyor” dedi.

Bir başka taksici ise, “Turist seçen parası için seçiyor’ diyor.

CEZA VAR AMA UYAN YOK

Mikrofon uzatılan bir vatandaş da bu durumun başına geldiğini ifade etti. Kadıköy’den Üsküdar’a gitmek için taksi kullanmak istediğini ancak ‘uyguma’ bahanesi ile taksiye alınmadığını dile getirdi. Bu durum karşısında taksi plakasını alarak emniyete verdiğini ve gerekli işlemlerin yapıldığını ifade etti.

Ancak bu bile taksicileri durdurmaya yetmiyor. Müşteri seçmenin cezası var ama daha fazla kazanmak uğruna bunu umursamayan taksici sayısı çok.

Kaynak: ATV Ana Haber