Taksi ücretlerini kredi kartıyla ödeyenler dikkat! O parayı faizi ile geri almak mümkün

Taksilerde yaygın kullanılan bir pos cihazının hizmet bedeli tarifesine göre 60 TL'ye kadar 5,95 TL, 75 TL'ye kadar 8,95, 100 TL'ye kadar 10,95, 150 TL'ye kadar 13,95, 200 TL'ye kadar 16,95, 250 TL'ye kadar 19,95, 250 ve üzeri yüzde 8,95 hizmet bedeli alınıyor. Konuya ilişkin uyarıda bulunan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Bu komisyon bedelleri hukuka aykırıdır. Fark ödeyen vatandaşlarımız iade için başvurarak yasal faizi ile ödedikleri komisyonları geri alabilirler" dedi.

"HUKUKA AYKIRI"

Akşam'ın haberine göre; Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun 17. Maddesinde 'Kartlı ödemelerde herhangi bir hizmet bedeli yansıtılamaz. İstisnalar sıralanmıştır. Sadece kıymetli madenler, borsada işlem gören hisse senetleri, yabancı para gibi bedellerde hizmet bedeli alınabilir. Bu komisyon bedelleri hukuka aykırıdır. Fark ödeyen vatandaşlarımız iade için Tüketici Hakları Hakem Heyeti'ne başvurarak yasal faizi ile ödedikleri komisyonları geri alabilirler. Artık bu konuda internetten de başvuru yapılabilmektedir. Başvuruda hiçbir ücret alınmamaktadır" diye konuştu.

"KOMİSYONU APLİKASYON ŞİRKETLERİ ALIYOR"

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu kredi kartlarıyla yapılan ödemelerde komisyon kesildiğini ancak bunun taksici esnafı ile bir ilgisinin olmadığını söyledi. Aksu, "Bu konuda bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Taksilerde bulunan post cihazlarının bağlı bulunduğu bankalar ve müşterilerin kullandığı 'taksi çağırma' aplikasyonlarının bağlı olduğu şirketler komisyon alıyor. Vatandaşın bu komisyonu ödememek için nakit ödeme yapması gerekiyor" dedi.