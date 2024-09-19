Taksi Ücretlerine Zam Geldi: İşte Yeni Açılış Ücreti
Taksi fiyatlarına zam geldi. Ulaşım maliyetlerinin giderek artması, akaryakıt kalemlerinin her geçen gün yükselmesi sebebiyle ulaşım araçlarında fiyat değişimi yaşanıyor. Taksi fiyatları da bu değişimden nasibini aldı. İndi bindi ücreti 100 TL'ye çıktı.
Kaynak: Gerçek Gündem
Ulaşım maliyetlerindeki artış, vatandaşın cebine fazlasıyla yansıtılıyor. Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar, geçim maliyetinin giderek artması sonucu, ulaşım araçlarına zam yapılmasına yol açtı. Raylı sistemler, toplu ulaşım araçları derken taksi ücretleri de bundan nasibini aldı.
Kaynak: Gerçek Gündem