Taksi Ücretlerine Zam Geldi: İşte Yeni Açılış Ücreti

Taksi fiyatlarına zam geldi. Ulaşım maliyetlerinin giderek artması, akaryakıt kalemlerinin her geçen gün yükselmesi sebebiyle ulaşım araçlarında fiyat değişimi yaşanıyor. Taksi fiyatları da bu değişimden nasibini aldı. İndi bindi ücreti 100 TL'ye çıktı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Son Güncelleme:
Taksi Ücretlerine Zam Geldi: İşte Yeni Açılış Ücreti - Resim: 1

Ulaşım maliyetlerindeki artış, vatandaşın cebine fazlasıyla yansıtılıyor. Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar, geçim maliyetinin giderek artması sonucu, ulaşım araçlarına zam yapılmasına yol açtı. Raylı sistemler, toplu ulaşım araçları derken taksi ücretleri de bundan nasibini aldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Haberin devamını okumak için tıklayın
Etiketler
Taksi Zam
Merkez Bankası Faiz İndirimine Gidecek mi? Merkez Bankası Faiz İndirimine Gidecek mi?
Astor Enerji'nin Halka Arz Sonuçları Belli Oldu: Astor Enerji Kaç Lot Verdi? Astor Enerji'nin Halka Arz Sonuçları Belli Oldu: Astor Enerji Kaç Lot Verdi?
Mahfi Eğilmez’den Tasarruf Dersi: Devlete Bakış Açısı Alkış Aldı Mahfi Eğilmez’den Tasarruf Dersi: Devlete Bakış Açısı Alkış Aldı
Dev Miras Resmen Satıldı: 100 Yıllık Süre Son Buldu Dev Miras Resmen Satıldı: 100 Yıllık Süre Son Buldu
Emeklilikte Yaş ve Prim Şartları Değişti: SGK Yeni Listeyi Açıkladı Emeklilikte Yaş ve Prim Şartları Değişti: SGK Yeni Listeyi Açıkladı
Parasını Bankaya Yatıranlar Dikkat: Faizler 'Dip' Yapacak Parasını Bankaya Yatıranlar Dikkat: Faizler 'Dip' Yapacak
Gram Altında 4500 Lira Depremi: Uzmanı Net Tarih Verdi Gram Altında 4500 Lira Depremi: Uzmanı Net Tarih Verdi
Koşullar değişti! Vakıfbank Eylül emekli promosyonunu açıkladı Koşullar değişti! Vakıfbank Eylül emekli promosyonunu açıkladı
Türkiye'nin Sigorta Devi Satıldı! Yeni Sahipleri Şoke Etti Türkiye'nin Sigorta Devi Satıldı! Yeni Sahipleri Şoke Etti
Yarından İtibaren Geçerli Olacak İlk Zam Belli Oldu! Yüzde 100 Zam Geldi Yarından İtibaren Geçerli Olacak İlk Zam Belli Oldu! Yüzde 100 Zam Geldi
5 TL’lik Alışverişe 600 Bin TL Ceza Gelecek: Düzenleme Devreye Giriyor 5 TL’lik Alışverişe 600 Bin TL Ceza Gelecek: Düzenleme Devreye Giriyor
Akbank'tan Emeklileri Sevindirecek Hamle: Promosyon Paralarında Artışa Gidildi Akbank'tan Emeklileri Sevindirecek Hamle: Promosyon Paralarında Artışa Gidildi