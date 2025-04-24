Tadıyla Büyülüyor, Havadan Gidiyor! Kırmızı Altın Yurt Dışına Açıldı: Kilosu 90 TL’den Alıcı Buluyor

Türkiye’nin yaş meyve üretiminde öncü kentlerinden biri olan Mersin’de, bahar aylarıyla birlikte hasat sezonu hız kazandı. Özellikle Silifke ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaretli çilek, bu yıl da hem iç hem dış pazarda dikkat çekiyor.

Silifke Ovası’nda açık arazilerde başlayan yoğun çilek hasadı, çiftçiler için hareketli günleri beraberinde getiriyor. Üretimin en yoğun olduğu Arkum, Atakent, Kurtuluş, Bahçeköy, Sökün ve Çeltikçi mahallelerinde neredeyse her hanede çilek üretimi yapılıyor.