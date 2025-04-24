Tadıyla Büyülüyor, Havadan Gidiyor! Kırmızı Altın Yurt Dışına Açıldı: Kilosu 90 TL’den Alıcı Buluyor
Coğrafi işaretli Silifke çileği, bu yıl da hem iç piyasada hem de yurt dışında büyük ilgi görüyor. Kilosu 90 TL'ye satılan ve aromasıyla ünlü çilekler, uçak kargoyla Rusya, Ukrayna ve Katar’a ihraç ediliyor.
Kaynak: İHA
Türkiye’nin yaş meyve üretiminde öncü kentlerinden biri olan Mersin’de, bahar aylarıyla birlikte hasat sezonu hız kazandı. Özellikle Silifke ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaretli çilek, bu yıl da hem iç hem dış pazarda dikkat çekiyor.
Silifke Ovası’nda açık arazilerde başlayan yoğun çilek hasadı, çiftçiler için hareketli günleri beraberinde getiriyor. Üretimin en yoğun olduğu Arkum, Atakent, Kurtuluş, Bahçeköy, Sökün ve Çeltikçi mahallelerinde neredeyse her hanede çilek üretimi yapılıyor.
50 BİN TON REKOLTE BEKLENİYOR
Atayurt Hal Derneği Başkanı İbrahim Kaynar’ın verdiği bilgilere göre, bu yıl Silifke genelinde toplam 7 bin dönüm alanda üretim yapılıyor. Bunun 5 bin dönümünde açıkta, 2 bin dönümünde ise örtü altında üretim gerçekleştiriliyor. Rekolte beklentisi ise 50 bin ton civarında.
RUSYA, UKRAYNA VE KATAR'DAN TALEP YAĞIYOR
Silifke çileği yalnızca Türkiye’de değil, yurt dışında da yoğun talep görüyor. İlçede yeni açılan havalimanı sayesinde, hasat edilen ürünler doğrudan uçak kargoyla başta Rusya, Ukrayna ve Katar olmak üzere birçok ülkeye gönderiliyor.
KİLOSU 90 TL'YE SATILIYOR
Kaynar, bayram süresince üretimde bazı aksaklıklar yaşansa da şu anda piyasanın toparlandığını belirterek, "Yurtdışı sevkiyatlarımız düzenli şekilde devam ediyor. Çileğimizin ihracat fiyatı kilogram başına 90 TL. İç piyasada ise yaklaşık 75 liraya alıcı buluyor. Bu fiyatlar üreticimizi memnun ediyor" dedi.
Bölge ekonomisi için büyük öneme sahip olan Silifke çileği, sadece aromasıyla değil, yüksek kalite standartları ve raf ömrüyle de hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlarda değerini koruyor. Tarım uzmanları, önümüzdeki yıllarda çilek ihracatının daha da artacağını öngörüyor.