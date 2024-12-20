Tadına Doyulmuyordu: Üretimi 4 Yılda İkiye Katlandı! 50 Bin Ton Üretilecek
Yalova, Balıkesir ve Çanakkale İlleri Midye Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı Özerdem Maltaş, çiftlik Türkiye’nin özel lezzetlerinden biri olan midye dolma üretimine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kaynak: İHA
Türkiye'de yıllık 8 bin tonun üzerinde çiftlik midyesi üretildiğini ve bu midyelerin büyük çoğunluğunun midye dolması olarak tüketildiğini belirtti.
Maltaş, açıklamasında Türkiye'de midye çiftliklerinin sayısında belirgin bir artış olduğunu vurgulayarak, geçmişte kontrolsüz olan üretimin artık daha kontrollü ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirildiğini kaydetti.
8 BİN TONDAN FAZLA ÜRETİM YAPILDI
Midyelerin ağırlıklı olarak Marmara Denizi'ndeki çiftliklerde üretildiğini belirten Maltaş, 2024 yılı itibarıyla bölgedeki 35 çiftlikte yıllık 8 bin tondan fazla midye üretimi yapıldığını açıkladı.
50 BİN TON ÜRETİLECEK
2020 yılında 4 bin ton olan üretim miktarının 8 bin tonun üzerine çıktığını ve bu rakamın yeni yatırımlarla daha da artacağını belirten Maltaş, gelecekte 50 bin ton üretim kapasitesine ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.
‘MİDYE DOLMA TÜRKİYE'YE ÖZGÜ’
Maltaş, Türkiye'de yıllık üretilen 8 bin tonun üzerindeki midyenin genellikle iç piyasada ve midye dolma şeklinde tüketildiğini belirterek, şöyle devam etti:
İç midye olarak da tüketim yapılıyor. Midye dolma da sağlıklı çünkü özenle işleniyor. Tüketimin önemli bölümü çiftlik midyesinden oluyor. Ancak nerden toplandığı ve nasıl yapılığı belli olmayan midyelerden yapılan bazı merdiven altı dolmalar var. Son derece sağlıksız. O yüzden menşeisini sormalı tüketiciler. Nerde üretilmiş, nerede işlenmiş. Çiftlik midyelerinin üretildiği yerin bile sürekli suları analizden geçiyor. Hatta çiftlik yeri 2 yıllık bir araştırma, analiz ve çalışmadan sonra seçiliyor. Öncelik tüketici sağlığıdır.