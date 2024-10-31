Suya 6 Ay Arayla İkinci Zam! Bir Bardak Suyun Fiyatı 1 Liranın Üstüne Çıktı

Hamidiye AŞ tarafından yapılan açıklamada, "Doğal kaynak suyun damacana fiyatı 30 Ekim itibarıyla yüzde 17'lik artışla 85 liradan 100 liraya çıkmıştır. Hamidiye olarak, evlerimize kapılarımıza 100 liraya gelen damacana suyun fiyatı, fabrika mağazalarımız ve yeni Kent Su noktalarımızda ise 70 liradır" ifadeleri kullanıldı.

6 AY ÖNCE DE ZAM YAPILMIŞTI

6 Aylık Süreçte İkinci Zam Hamidiye Su'nun fiyatlarına en son 6 ay önce, 15 Nisan’da yüzde 30,76 oranında bir zam yapılmıştı ve o dönemde 65 lira olan 19 litrelik damacana su fiyatı 85 liraya yükselmişti.