Suya 6 Ay Arayla İkinci Zam! Bir Bardak Suyun Fiyatı 1 Liranın Üstüne Çıktı
İBB tarafından Hamidiye AŞ. ürünlerine yüzde 17.85 zam yapıldığı duyuruldu.
Kaynak: AA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Hamidiye AŞ, su ürünlerine yüzde 17,85 oranında zam uygulamaya başladı.
DAMACANA SU 100 LİRAYA ÇIKTI
Yeni fiyatlandırmaya göre Hamidiye Su markasının 19 litrelik boş damacana iadeli ürününün fiyatı, yüzde 17,64'lük artışla 85 liradan 100 liraya çıktı.
Ayrıca, 15 litrelik cam damacana iadeli su, 5 litrelik dört pet şişe su, 1,5 litrelik 12 adet pet şişe su, 0,5 litrelik 24 adet pet şişe su ve 0,33 litrelik 24 adet pet şişe su paketleri ile 60 adet bardak su fiyatları da yüzde 17,85 zam görerek 112 liradan 132 liraya yükseldi.
Hamidiye AŞ tarafından yapılan açıklamada, "Doğal kaynak suyun damacana fiyatı 30 Ekim itibarıyla yüzde 17'lik artışla 85 liradan 100 liraya çıkmıştır. Hamidiye olarak, evlerimize kapılarımıza 100 liraya gelen damacana suyun fiyatı, fabrika mağazalarımız ve yeni Kent Su noktalarımızda ise 70 liradır" ifadeleri kullanıldı.
6 AY ÖNCE DE ZAM YAPILMIŞTI
6 Aylık Süreçte İkinci Zam Hamidiye Su'nun fiyatlarına en son 6 ay önce, 15 Nisan’da yüzde 30,76 oranında bir zam yapılmıştı ve o dönemde 65 lira olan 19 litrelik damacana su fiyatı 85 liraya yükselmişti.