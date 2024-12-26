SUV Otomobillerde ‘Doğan Görünümlü Şahin’ Dönemi Başlıyor! İlk Hamle O Markadan Geldi
Renault Tasarım Başkanı Gilles Vidal, İngiliz otomobil dergisi Autocar’a verdiği röportajda, markanın yeni SUV modellerine dair önemli detaylar paylaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Renault Tasarım Başkanı Gilles Vidal, Renault'nun 2028 itibarıyla benimseyeceği yeni tasarım felsefesinin, daha alçak gövdeler ve sportif bir görünümle geleneksel SUV’lerden ayrışacağını söyledi. Bu yeni yaklaşımın temel ilham kaynağının ise markanın dikkat çeken konsept modeli Embleme olduğu belirtildi.
PİYASAYA İDDİALI GİRİŞ YAPACAK
Vidal, Embleme konsepti hakkında, “Bu model, agresif çizgileri ve minimalist ama sade olmayan tasarımıyla Renault’nun gelecekteki tasarım dilini en iyi şekilde temsil ediyor. Geleceğe dair yeni siluetler yaratmak konusunda oldukça ilham verici” diyerek, bu konseptin yeni modellerdeki önemine dikkat çekti.
DOĞAN GÖRÜNÜMLÜ ŞAHİN TARZ YENİ MODEL
Renault’nun yeni SUV’lerinin tasarımında station wagon’lardan da esinlenileceğini vurgulayan Vidal, bu gövde tipinin alçak tavan çizgisi, geniş bagaj hacmi ve etkileyici şekillerinin elektrikli SUV modelleri için ideal olduğunu belirtti. Ancak, SUV’lerin popülaritesinin arttığı bir dönemde, station wagon’ların pazar payı kaybı yaşadığına da dikkat çekti.
SUV KARŞITI HAREKETLER TASARIMI ETKİLEYECEK
Vidal, Avrupa'da SUV karşıtı görüşlerin yaygınlaşmasına rağmen bu duruma katılmadığını ifade etti. “SUV’lere yönelik bir nefret kampanyası var, ancak aynı ağırlık, motor ve emisyon değerlerine sahip MPV’ler aileler tarafından tercih ediliyor ve kimse onlara karşı tepki göstermiyor” diyerek bu yaklaşımı eleştirdi.