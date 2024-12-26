SUV Otomobillerde ‘Doğan Görünümlü Şahin’ Dönemi Başlıyor! İlk Hamle O Markadan Geldi

SUV KARŞITI HAREKETLER TASARIMI ETKİLEYECEK

Vidal, Avrupa'da SUV karşıtı görüşlerin yaygınlaşmasına rağmen bu duruma katılmadığını ifade etti. “SUV’lere yönelik bir nefret kampanyası var, ancak aynı ağırlık, motor ve emisyon değerlerine sahip MPV’ler aileler tarafından tercih ediliyor ve kimse onlara karşı tepki göstermiyor” diyerek bu yaklaşımı eleştirdi.