Suudilerle İle 5 Milyar Dolarlık İşlem Sonlandırıldı

Merkez Bankası, 2023 yılında Saudi Fund for Development ile gerçekleştirilen 5 milyar dolarlık depo alım işlemini karşılıklı mutabakat ile sonlandırdı.

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Suudilerle İle 5 Milyar Dolarlık İşlem Sonlandırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılında Saudi Fund for Development (SFD) ile gerçekleştirilen 5 milyar dolar tutarındaki depo alım işlemini sonlandırdı.

TCMB'den yapılan açıklamada, rezerv yönetimi kapsamında dış yükümlülüklerinin azaltılması amacıyla uluslararası depo alım işlemlerinin gözden geçirildiği belirtildi.

7 MİLYAR DOLARLIK İYİLEŞME SAĞLANDI

Açıklamada şöyle devam edildi:

"Bu kapsamda, 2023 yılında Saudi Fund for Development ile gerçekleştirilen 5 milyar dolar tutarındaki depo alım işlemi karşılıklı mutabakat ile sonlandırılmıştır.

Son dönemde depo bakiyelerinin azaltılması yoluyla dış yükümlülüklerimizde yaklaşık 7 milyar dolar karşılığı iyileşme sağlanmıştır."

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