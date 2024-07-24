Suudilerle İle 5 Milyar Dolarlık İşlem Sonlandırıldı
Merkez Bankası, 2023 yılında Saudi Fund for Development ile gerçekleştirilen 5 milyar dolarlık depo alım işlemini karşılıklı mutabakat ile sonlandırdı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılında Saudi Fund for Development (SFD) ile gerçekleştirilen 5 milyar dolar tutarındaki depo alım işlemini sonlandırdı.
TCMB'den yapılan açıklamada, rezerv yönetimi kapsamında dış yükümlülüklerinin azaltılması amacıyla uluslararası depo alım işlemlerinin gözden geçirildiği belirtildi.
7 MİLYAR DOLARLIK İYİLEŞME SAĞLANDI
Açıklamada şöyle devam edildi:
"Bu kapsamda, 2023 yılında Saudi Fund for Development ile gerçekleştirilen 5 milyar dolar tutarındaki depo alım işlemi karşılıklı mutabakat ile sonlandırılmıştır.
Son dönemde depo bakiyelerinin azaltılması yoluyla dış yükümlülüklerimizde yaklaşık 7 milyar dolar karşılığı iyileşme sağlanmıştır."
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