Sürücüleri Bayram Ettirecek Karar: Binlerce Lira Ceza Ödeme Devri Bitti!

Sürücüleri yüksek cezalar ödemekten kurtaracak o ‘ara formül’ bulundu. Bu sayede sürücüler 4 kat ceza ödemekten kurtulacak.

SÜRÜCÜLER 4 KAT CEZA ÖDEMEYECEK

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, Karayolları Genel Müdürlüğünün Sorumluluğu Altında Bulunan Otoyollar ile Erişme Kontrolünün Uygulandığı Karayollarında Geçiş Ücretlerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklikle, 15 günlük cezasızlık süresinden sonra sürücülere 45 günlük ikinci bir ek süre verilecek. İkinci sürede borcunu ödeyenlere geçiş ücretiyle birlikte 1 kat idari ara cezası uygulanacak. Böylece 15 günlük süreyi kaçıran sürücüler 4 kat cezadan kurtulmuş olacak.

Kaynak: Gerçek Gündem