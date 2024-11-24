Sürücüler Dikkat: Son Tarihe Günler Kaldı, Uzun Kuyruklar Oluştu... Büyük Para Cezası Var
Soğuk hava dalgası yurdu etkisi altına aldı. Yoğun kar yağışı trafikte tehlikeyi beraberinde getirdi. Zorunlu kış lastiği taktırmayan sürücüler içinse sayılı günler kaldı. Para cezası ödemek istemeyen sürücüler bu nedenle lastikçilerin yolunu tuttu. İşte detaylar...
Kaynak: İHA
Yurdun genelinde soğuk hava dalgası hakim. Birçok kent yoğun kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Kış aylarında araçların yolda kalmasını önlemek adına kış lastikleri kritik bir rol oynuyor. Zorunlu kış lastiği uygulaması için son tarih 1 Aralık 2024. Ceza ödemek istemeyen sürücüler lastikçilerde uzun kuyruklar oluşturdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hafta sonu kar yağışı uyarısında bulunduğu Erzincan’da ticari araçlarda 1 Aralık itibari ile zorunlu kış lastiği döneminin başlayacak olması nedeniyle sürücüler lastikçilerin yolunu tuttu.
Yoğunluğun başladığı lastikçiler diğer araç sürücülerine de uyarılarda bulunarak 7 derecenin altında ki havalarda güvenli sürüş için kış lastiği takılmasının avantajlı olduğunu vurguladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından da kurallara uymayanlara 4 bin 69 lira ceza cezasının uygulanacağı bildirildi.