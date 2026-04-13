Sürücüler Dikkat: Akaryakıta Önce İndirim, Sonra Büyük Zam Kapıda

Orta Doğu’da giderek tırmanan gerilim, akaryakıt pompasına "fiyat fırtınası" olarak dönüyor. ABD ve İran arasındaki müzakerelerin sonuçsuz kalması ve Hürmüz Boğazı’na yönelik askeri abluka kararı, petrol ve motorin fiyatlarını uluslararası piyasalarda zirveye taşıdı.

BRENT PETROL EN YÜKSEK SEVİYEDE

Piyasaların açılmasıyla birlikte Brent petrolün varil fiyatı 104 dolara kadar tırmanarak son dönemin en yüksek seviyelerini test etti. Petrol fiyatlarındaki bu sert yükselişin ardından bir diğer kötü haber de motorinin metrik ton fiyatından geldi. Cuma günü 1.335 dolar seviyesinde olan motorin, yeni haftanın açılışında 107 dolarlık devasa bir artış kaydetti.

ÖNCE İNDİRİM, SONRA ZAM

Geçen haftaki verilere dayanarak bu gece yarısından itibaren motorinde 4 lira 35 kuruşluk bir indirim yapılması bekleniyor. Sektör kaynakları, uluslararası piyasalardaki yüksek seyrin devam etmesi durumunda çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorine yüklü bir zammın gündeme geleceğini belirtti.

"Kapanış fiyatları hayati önemde" diyen temsilciler, fiyatların gevşememesi halinde hafta sonuna doğru akaryakıt fiyatlarının yeniden eski seviyelerine, hatta üzerine çıkabileceği konusunda uyardı.

Kaynak: ANKA